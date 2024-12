ITS Accademia Ligure Agroalimentare propone ai propri studenti percorsi di studio e formazione

ITS Accademia Ligure Agroalimentare, grazie a Futura "La scuola per l'Italia di domani", vuole proporre ai propri studenti percorsi di studio e formazione ancora più efficaci e professionalizzanti. Una sola parola d'ordine "modernità'", modernità nei piani di studio al passo con i tempi, in grado di anticipare le esigenze del mercato del lavoro futuro e di formare, oggi, i professionisti di domani; modernità nell'insegnamento, un corpo insegnanti giovane, dinamico, altamente specializzato e modernità negli strumenti a disposizione, infatti, grazie ai finanziamenti stanziati dal PNRR (MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”), l'ITS è lieto di presentare i nostri nuovi laboratori didattici:

microcosmi per coltivazione e monitoraggio tecnologico piante

sistema completo per depurazione ed analisi ciclo delle acque

micro birrificio didattico completo

laboratorio droni multispectral

laboratorio realtà virtuale e aumentata in ambiente immersivo

Un progetto concreto, che sta vedendo la luce con il nome di: ITS LABS 4.0.

