Ventimiglia in lutto per la morte di Annamaria Nesi, vedova Gullace

Ventimiglia è in lutto per la morte di Annamaria Nesi, vedova Gullace, mancata all'età di 80 anni nell'ospedale di Sanremo.

Annamaria nacque a Polistena il 23 aprile del 1944, dove è cresciuta e fu la compagna di banco del personaggio televisivo, stilista, scrittrice e attivista Marina Ripa di Meana. In seguito, per esigenze lavorative si trasferì a Ventimiglia, dopo aver vissuto per anni a Roma, dove ancora oggi vive sua sorella Liliana. Nella città di confine conobbe e si sposò con Luigi Gullace, conosciuto in zona per il suo lavoro di muratore e piastrellista, scomparso tre anni fa. Chi l'ha conosciuta la ricorda come una donna molto tranquilla, intelligente e dalla tempra forte. Era una mamma amorevole, una sposa modello che amava cucinare ed è sempre stata molto presente per la famiglia che riuniva puntualmente con grandi feste, soprattutto a Natale e a Pasqua. Faceva abitualmente la settimana enigmistica e fino alla fine è stata molto attiva. Lascia i figli Marina, Alessandro e Fabrizio, il genero Marco Calcopietro, la nuora Frédérique Pierron, i nipoti Simone e Serena, la sorella Liliana, i parenti e gli amici.

Il funerale si terrà sabato prossimo, il 14 dicembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino, ove sarà celebrata la santa messa di suffragio. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Ventimiglia.

All'assessore Serena Calcopietro e alla sua famiglia la redazione di Sanremonews porge le più sentite condoglianze.