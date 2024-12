Santo Stefano al Mare: truffa del finto Maresciallo, i Carabinieri arrestano un 49enne di Napoli

Dopo quella avvenuta a Bordighera, nuova truffa del ‘finto Maresciallo’, sventata nella nostra provincia dai Carabinieri che, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 49enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo si era impossessato di 5.000 euro in contanti e diversi monili di un anziano di 84 anni di Santo Stefano al Mare. Nella mattinata della truffa il 112 aveva ricevuto diverse chiamate, che chiedevano chiarimenti in merito all’arresto da parte dei Carabinieri di un loro caro coinvolto in un grave incidente stradale.

I militati, proprio a Santo Stefano, hanno notato una Fiat Tipo sospetta che si aggirava lungo l’Aurelia e che stava proseguendo la marcia malgrado uno pneumatico a terra. L’auto si è dovuta fermare a Borgo Prino, a causa di un incendio al motore provocato proprio dalle scintille del cerchione sull’asfalto. L’uomo al volante è stato trovato in possesso di 5.000 euro, un orologio d’oro e numerosi monili di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Nel pomeriggio, la figlia di un anziano di Santo Stefano al Mare ha denunciato il furto subito dal padre, che peraltro si era rasserenato nel vederla rincasare credendo che fosse stata rilasciata dai Carabinieri dopo la consegna della caparra pattuita con l’assistente di un avvocato, andato via in fretta e furia un’ora prima.

L’anziano ha infatti raccontato di aver ricevuto la chiamata da un finto Maresciallo dei Carabinieri che lo informava di un gravissimo investimento provocato dalla figlia e che per evitarne l’arresto sarebbe stato necessario consegnare una caparra per l’avvocato, il cui assistente sarebbe passato di lì a poco a casa sua. Racimolati circa 5.000 euro in contanti e diversi monili, l’anziano ha riferito di aver accolto in casa il sedicente assistente che visti il denaro e i monili, approfittando di un suo momento di distrazione, si era allontanato in tutta fretta senza nemmeno salutare.

Nel corso delle indagini susseguenti al fermo, è emerso che, tecnicamente non era più una truffa, bensì un furto in abitazione. I Carabinieri hanno scoperto una stanza di un albergo di Genova dove il sedicente assistente dell’avvocato dimorava già da alcuni giorni e, con l’ausilio dei Carabinieri della locale Stazione, hanno trovato altri 3.500 euro in contanti e numerosi monili che sono risultati in parte il bottino di un’altra truffa messa a segno alcuni giorni prima in danno di una signora di ottantotto anni di Costigliole d’Asti. Restano ancora da individuare i proprietari di altra refurtiva rinvenuta nella camera d’albergo.

Il 49enne è ora agli arresti domiciliari a Napoli.