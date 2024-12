Sanremo: si capottano con l'auto in galleria sull'Aurelia Bis, due giovani lievemente feriti (Foto)

Si capottano mentre viaggiano su una Fiat Punto in Aurelia Bis ma, fortunatamente, riportano solo lievi ferite anche se tanto spavento.

E’ accaduto questo pomeriggio, poco prima delle 15, all’interno della galleria tra San Martino e Valle Armea, in direzione di Taggia.

Alla guida un giovane di 19 anni con a fianco un amico di 17. Per cause ancora in via d’accertamento il 19enne ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa sul tetto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza ed i Vigili del Fuoco. Non sono stati coinvolti altri mezzi.