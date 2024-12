Ventimiglia, costituzione dei centri integrati di via: arriva l'ok dalla Giunta

La Giunta Comunale ha approvato una delibera finalizzata alla promozione e valorizzazione dei CIV (Centri Integrati di Via), uno strumento strategico per migliorare la qualità della vita urbana e favorire lo sviluppo economico delle attività commerciali cittadine. Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende avviare un percorso di condivisione con le Associazioni di categoria e con il tessuto commerciale della città, al fine di cogliere le numerose opportunità offerte dai CIV. La Regione Liguria, infatti, sostiene queste aggregazioni di operatori economici attraverso specifici bandi e finanziamenti, volti ad incentivare l’innovazione, la qualificazione degli spazi urbani e l’animazione economica. Il Comune, da parte sua, si impegna ad intraprendere una serie di azioni informative rivolte a tutti gli esercenti e che interesseranno gran parte del territorio cittadino. Saranno organizzati incontri pubblici, seminari e campagne di sensibilizzazione per illustrare tutti i possibili vantaggi dalla costituzione dei CIV, nonché per supportare gli operatori economici nella fase di aggregazione. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per il rilancio del commercio locale e per una maggiore coesione tra le attività presenti sul territorio, in particolare nel centro storico ed in altre aree urbane (Via Roma, Via Cavour, aree pedonali, quartiere Marina San Giuseppe etc…). L’Amministrazione Comunale invita quindi tutti gli operatori economici e le associazioni di categoria a partecipare attivamente a questo progetto, contribuendo così a costruire una visione condiviso per il futuro della città. Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi all’ufficio Commercio del Comune di Ventimiglia ed a breve saranno calendarizzati degli incontri volti alla promozione dei CIV.

“E’ ora di cogliere tutte le possibilità offerte dai CIV – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. In passato abbiamo appreso di ingenti finanziamenti per città limitrofe che Ventimiglia non è stata però in grado di intercettare. Bisogna voltare pagina: spesso leggo di richieste, assolutamente legittime, da parte delle associazioni di categoria del commercio verso la nostra Amministrazione; questa volta sono io a chiedere un cambio di passo a loro. Serve appunto il massimo loro impegno e dei commercianti tutti di Ventimiglia, più nel complesso, per andare in questa fondamentale direzione che porterà beneficio non solo per i negozi, ma per tutta la comunità: più arredo urbano, più eventi e manifestazioni, nell’ottica di rendere la città un vero e proprio centro commerciale all’aria aperta”.

“L'organizzazione e la gestione di servizi comuni oggi è più che mai fondamentale per favorire processi di sviluppo e di confronto con tutte le forme di commercio moderno connesse alla globalizzazione e alla liberalizzazione dei mercati; con la nascita dei C.I.V. creiamo sicuramente un valore aggiunto per la nostra comunità cittadina in ambito commerciale, sociale ed economico – dichiara il Vicesindaco Marco Agosta. Come Assessore sono orgoglioso di poter partecipare al processo di attivazione dei CIV, quale strumento di supporto al commercio di prossimità, una rete distributiva anche nella nostra città a rischio tenuta, penalizzata negli ultimi anni dalla diffusione di strutture di media e grande distribuzione e del commercio online”.