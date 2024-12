Porte aperte all’Istituto Fermi – Polo - Montale per un nuovo incontro di orientamento nei plessi di Ventimiglia e Bordighera

I docenti dell’Istituto Fermi-Polo nei plessi di Ventimiglia, in Via Roma, e Montale, nel plesso di Bordighera in Via Cagliari, aprono le porte alla scuola per un nuovo incontro di orientamento mercoledì 18 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00.



L’iniziativa permetterà di approfondire la ricca offerta formativa dell’Istituto di Scuola Secondaria di Secondo Grado che prevede diversi indirizzi di studio.

Presso l’Istituto Fermi

▪ AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM)

▪ COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

▪ ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO



Con la possibilità di iscriversi alla sperimentazione AFM con curvatura sportiva

Questo percorso offre un’importante opportunità per gli studenti che nutrono un interesse per le materie aziendali, giuridiche ed economiche e sono amanti dello sport, e desiderano praticarlo, conciliando così cultura, formazione e attività sportiva.

Presso il Polo i corsi quinquennali

· OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA (diploma di qualifica triennale)

· SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA WEB COMMUNITY

· SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

· CORSO DI OTTICO

Con la possibilità di iscriversi alla sperimentazione quadriennale per il professionale commerciale

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI–WEB COMMUNITY

Il diploma professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali –Web Community” è il frutto di un percorso di studio innovativo che mira a creare esperti in grado di promuovere e curare l’immagine di un’azienda attraverso la gestione di siti web, blog e social network come Facebook ed Instagram. Le competenze professionali acquisite consentono di supportare operativamente aziende di settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione delle vendite.

COSA SA FARE IL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI – WEB COMMUNITY”?

● Cura e promuove la visibilità online delle aziende (sito web e profili social) intervenendo sempre con linguaggio appropriato e adeguato ai media utilizzati;

● costruisce e gestisce la relazione con i principali canali social;

● controlla, valuta e gestisce le conversazioni online;

● collabora alla realizzazione di campagne di web marketing e alla elaborazione di programmi di marketing interattivi;

● valuta e promuove la reputazione online dell'azienda relazionandosi con il webmaster per ottimizzare i contenuti in funzione del posizionamento nei motori di ricerca;

● partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità, supportando le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione aziendale.

Si occupa quindi di:

WEB MARKETING, E-COMMERCE, WEBDESIGN, SOCIAL MEDIA E MANAGEMENT

Mentre a Bordighera, nel plesso Montale, potrete visitare gli indirizzi:

· RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)

· LICEO SCIENTIFICO (SCIENZE APPLICATE)

Con la possibilità di iscriversi alla sperimentazione curvatura robotica, informatica e realtà aumentata.

Nel Liceo Scientifico OSA già si affronta l’informatica, ma con questa nuova curvatura innovativa sarà possibile acquisire ulteriori competenze digitali grazie alla docente specializzata e alle attrezzature all’avanguardia a disposizione dell’Istituto. Il monte orario è ampliato con ulteriori spazi orari di informatica, oltre ai due settimanali nel quinquennio già previsti per l’OSA.

Nel frattempo si è già svolto il primo Open day dell’Istituto, con un grande esito di pubblico a fine novembre, dove i futuri alunni hanno potuto iniziare a conoscere i locali e l’offerta formativa attraverso i laboratori creati all’interno dei diversi plessi.

Ragazzi e genitori, non esitate, venite a trovarci e a conoscere i nostri ambienti di studio e l’offerta formativa ancora più ampia ed articolata. Vi aspettiamo!