Ventimiglia, il 18 dicembre apertura straordinaria dell'Archivio di Stato

Mercoledì 18 dicembre p. è in programma un’apertura straordinaria della Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato.

Gli interessati potranno accedere alla sala di studio ventimigliese, in Via Hanbury 12, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Sarà possibile prenotarsi scrivendo alla mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it, specificando l’oggetto della ricerca e, se possibile, le unità archivistiche che si vorrebbe consultare.

L'apertura coincide con la Giornata internazionale del migrante, e non è una scelta casuale, la graziosa villetta di fine Ottocento, che oggi ospita la Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, è stata per molti anni, dal 1925 fino al 1981, ricovero e ufficio per emigranti. Speriamo di sensibilizzare così l’opinione pubblica sul tema complesso dell’emigrazione, che ancora oggi tocca tutti noi e in modo particolare i territori di confine, come quello ventimigliese.