Sanremo, il vicesindaco Fulvio Fellegara entra nel Consiglio Nazionale dell’ANCI

Il vicesindaco Fulvio Fellegara è entrato a far parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Tra i compiti dell’organismo ci sono quelli inerenti a gli indirizzi e alle linee programmatiche dell’associazione, all’approvazione dei bilanci e all’istituzione di commissioni permanenti per settori.

“Quello dell’Associazione Nazionale Comuni italiani - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara- è un ruolo strategico per gli enti locali. I comuni sono infatti l’ente più a contatto con la popolazione, con la quale hanno uno stretto rapporto di prossimità. Un coordinamento tra tutti i comuni è quindi importante per affrontare in maniera unitaria le problematiche e le esigenze dei cittadini”.