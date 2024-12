Sanremo: un biglietto di auguri natalizi per ringraziare chi contribuisce al progetto dell'Emporio Solidale

Per ringraziare tutti coloro che contribuiscono con il loro aiuto al progetto Emporio Solidale di Sanremo, in questi giorni vengono distribuiti di persona i biglietti di auguri natalizi realizzati dall’Emporio stesso. “Il funzionamento dell’Emporio dipende in buona parte dall’aiuto concreto che ci offrono supermercati, negozi, produttori agricoli e privati cittadini –osserva Luca Bordonaro, responsabile di questa realtà che da oltre cinque anni sostiene molte famiglie bisognose di un supporto a Sanremo- perciò abbiamo pensato di esprimere un segno di ringraziamento fatto interamente da noi”.

Il disegno “Natale 2024” è stato ideato e realizzato da Pierfrancesco Pezzimenti, volontario dell’Emporio, laureato all’Accademia di Belle Arti di Urbino e figlio della storica volontaria dell’Emporio Eddina scomparsa proprio un anno fa. L’Emporio, per il suo funzionamento quotidiano, si avvale di diversi volontari che svolgono ruoli non solo operativi e ragazzi impegnati nel servizio civile; inoltre, nell’ambito di percorsi di inclusione sociale, lavorano presso l’Emporio anche persone destinatarie di borse lavoro o che devono svolgere servizi socialmente utili.

Oltre alla solidarietà sociale, l’Emporio Solidale di Sanremo svolge un ruolo da protagonista sui temi attualissimi della lotta allo spreco alimentare e dell’educazione ad un consumo consapevole.