Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 10 a domenica 15 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 10 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Per la ‘Nobel Week’, ‘Nobel un premio esplosivo’: docufilm su Alfred Nobel girato tra Villa Nobel Sanremo ed Avigliana. Salone affrescato di Villa Nobel, prenotazione obbligatoria +39 388 8895908 (più info)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)



17.00. Per la ‘Nobel Week’, Lectio magistralis dal titolo ‘Il diritto e l'intelligenza artificiale di Gregorio Gitti, professore ordinario di diritto civile dell'Università degli Studi di Milano e avvocato (più info). Salone Affrescato di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria QUI

19.30. Per la ‘Nobel Week’, concerto Natale in Opera a cura di Hapax. Salone di villa Nobel, corso Cavallotti 116, ingresso libero con prenotazioni obbligatoria a questo link

20.30. Cena di Gala: Gourmet experience by PQ con introduzione del Coro di Santa Lucia da Stoccolma. Serra la Fenice, prenotazione obbligatoria +39 388 8895908 - nw@villanobel.it (più info)

IMPERIA



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

16.00-18.00. Mostra d’Arte ‘Tanghitudine 2’: esposizione di grandi immagini a tema ‘Tango & Design’ a firma del fotografo Luciano Gallino + installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (Argentina). Oratorio dell'Assunta di via del Carmine Costa D'Oneglia, ingresso gratuito, fino al 15 dicembre



VALLECROSIA

17.00-19.00. ‘Mostriamoci’: mostra fotografica collettiva a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud, fino al 14 dicembre (martedì, giovedì e sabato)

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre

16.30. Presentazione del libro ‘Io e 1.176 Km da Torino ad Acri a piedi’ dell’autore e protagonista Antonio Perrellis: racconto autobiografico del percorso che lo scrittore ha compiuto dal capoluogo piemontese, in cui attualmente vive, alla città natale Acri. Biblioteca Civica, via Romana 52, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)

14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



20.30. Casse-Noisette: spettacolo di balletto. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE



SANREMO

14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

20.45. ‘PerCorso’: incontro formativo organizzato dalla Diocesi attraverso l’Istituto Teologico sul tema ‘Il significato del Giubileo. L’Anno Santo dalla Bibbia ai nostri giorni’ con il prof. Don Michelangelo Priotto, biblista dello Studium Biblicum di Gerusalemme. Salone della Curia Diocesana a Villa Giovanna d’Arco, entrata libera ed aperti a tutti

IMPERIA



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

16.00-18.00. Mostra d’Arte ‘Tanghitudine 2’: esposizione di grandi immagini a tema ‘Tango & Design’ a firma del fotografo Luciano Gallino + installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (Argentina). Oratorio dell'Assunta di via del Carmine Costa D'Oneglia, ingresso gratuito, fino al 15 dicembre



17.00. Presentazione guida appena pubblicata dall’Isrecim e da Fusta Editore ‘In Cammino nella prima zona Liguria - Itinerari alla scoperta dei luoghi della Resistenza – 20 escursioni tra il Ponente Ligure e l’Alta ValleTanaro’ di Paolo Calvino. Coordina Daniele La Corte, giornalista e scrittore, intervengono Giovanni Rainisio Presidente dell’ISRECIm, Roberto Moriani e l’autore Paolo Calvino. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia, piazza E. De Amicis 7



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘Diptych’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Rock Symphony Voices’: spettacolo musicale con le leggende del rock. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)





GIOVEDI’ 12 DICEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

16.30. Per il ciclo di incontri su ‘Genealogie, emblemi e modelli sociali’ promosso dall’Accademia della Pigna, presentazione del volume ‘I clan familiari del Ponente ligure’ dello storico imperiese Giampiero Laiolo. Ad affiancare l’autore l’araldista ed editore Faris La Cola. Modera il poeta e filologo Fabio Barricalla. Museo Civico, piazza Nota, ingresso libero



IMPERIA



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

16.00-18.00. Mostra d’Arte ‘Tanghitudine 2’: esposizione di grandi immagini a tema ‘Tango & Design’ a firma del fotografo Luciano Gallino + installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (Argentina). Oratorio dell'Assunta di via del Carmine Costa D'Oneglia, ingresso gratuito, fino al 15 dicembre



18.00. Per la rassegna musicale ‘Incontri con i mestieri della Musica’, ‘Storia della musica: gli anni '70 e '80’: Luca De Gennaro analizza due decenni fondamentali per la musica, esplorando il ruolo della radio, dei video musicali e delle nuove tecnologie emergenti che hanno segnato quel periodo. Biblioteca Civica L. Lagorio, Piazza De Amicis



VALLECROSIA

17.00-19.00. ‘Mostriamoci’: mostra fotografica collettiva a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud, fino al 14 dicembre (martedì, giovedì e sabato)

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

10.30-19.00. Mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)

18.30. ‘L’importanza del Mare Nostrum nella prospettiva del futuro del nostro pianeta tra storia e intelligenza artificiale’: incontro organizzato dalla Dante Alighieri del Principato di Monaco con relatori Stefano Amore, Magistrato ordinario, Assistente di studio del Vice Presidente della Corte Costituzionale, e Valeria Mastroiacovo, Professore ordinario di diritto tributario nell’Università degli Studi di Foggia membro della Commissione per il Percorso di eccellenza del Dipartimento di Giurisprudenza. Auditorium Rainier III di Monaco, ingresso libero (info e prenotazioni a questo link)



19.30. ‘La Edad de Oro’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Je Vais t'Aimer: spettacolo musicale con le più belle canzoni di Michel Sardou. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)





VENERDI’ 13 DICEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. Dragon Winter Series 2024-’25: competizione velica nello spazio antistante la città, fino al 15 gennaio (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.00. Per l’Unitre, conferenza sul tema ‘Fridtjoff Nansen – L’Artide e il coraggio’ di Gianni Manuguerra. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2



16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

21.00. ‘Anima Sbiadita’: Amedeo Minghi in Concerto. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

16.00-18.00. Mostra d’Arte ‘Tanghitudine 2’: esposizione di grandi immagini a tema ‘Tango & Design’ a firma del fotografo Luciano Gallino + installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (Argentina). Oratorio dell'Assunta di via del Carmine Costa D'Oneglia, ingresso gratuito, fino al 15 dicembre



18.00-23.00. ‘Notte del Vieusseux’: tante iniziative interessanti all'insegna della piacevolezza della cultura con letture animate, Laboratori, Presentazioni di libri, Degustazioni ispirate al mondo antico su ricette di Apicio (in collaborazione con ISS Giancarlo Galilei Aicardi di Alassio), Musica... e molto altro. Liceo Vieusseux, via terre Bianche (leggere il programma a questo link)

21.15. Concerto dei ‘Downtown Trio’ formato da Suzie Ossola alla voce, Adriano Ghirardo alla chitarra e Mauro Demoro al contrabbasso. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 212 7561



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



TAGGIA ARMA



16.45. ‘Natale a Villa Boselli’: inaugurazione del villaggio natalizio e all'accensione dell'albero di Natale. Giardini di Villa Boselli



21.00. Concerto di Natale con esibizione del coro ‘Mille voci, una voce’ a cura dell'Associazione Culturale ‘La luna e i suoi raggi’. Teatro Parrocchiale



SANTO STEFANO AL MARE

16.30. Lo showman Gianni Rossi presenta ‘Balliamoci il Natale’, musica e divertimento per grandi e bambini. Piazza Saffi

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



10.30-19.00. Mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



CAMPOROSSO



21.00. Per Risate sotto l’Albero con BergallaAndAmici, ‘Un canto di Natale’ con Michelangelo Pulci: adattamento teatrale di Jud Charlton e Paolo Serra che mescola la commedia al dramma, la riflessione alla comicità. Sala Tigli al centro G. Falcone (ingresso 15 euro)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)

19.30. ‘Last Work’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum Monaco (più info)



20.30. ‘La Voix Masculine’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice. Église Saint-Martin, Saint-Augustin (più info)





SABATO 14 DICEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.30-18.30. Terzo torneo scacchistico semilampo ‘Città di Sanremo’ con sistema svizzero e 8 turni, organizzato dalla ‘A.S.D. Scacchi Sanremo Nenad Sulava’ (iscrizione 18 euro). Forte di Santa Tecla (iscrizioni a questo link)



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.00-13.00. ‘La spalla dolorosa: cosa possiamo fare?’: incontro ad ingresso libero e aperto a tutti con intervento di numerosi relatori. Evento a cura di ‘Confartigianato Salute’ in collaborazione con l’Ambulatorio Fisiomed e Centro Diagnostico Ospedalettese con il patrocinio di OFI (Ordine Fisioterapisti Italiani) Liguria. Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.30. Dragon Winter Series 2024-’25: competizione velica nello spazio antistante la città, fino al 15 gennaio (più info)

14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

15.00. ‘Guido bene guido sicuro kids for Christmas’: evento sulla sicurezza stradale dedicato ai bambini con Prove su mini moto elettriche con istruttori. A cura del Comando Polizia Locale. Piazza Borea d’Olmo

15.15 & 16.45. Laboratorio artistico per famiglie ‘Viaggio nel mondo fantastico di Antonio Rubino – Il Dono di Natale’ al Museo civico (ingresso libero su prenotazione 0184 580700 - ufficio.museocivico@comunedisanremo.it)

16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

18.00. Concerto ‘Contemporaneità e classicismo’ dell’Orchestra Sinfonica diretta dal M° Mateusz Moleda con Guy Yehuda al clarinetto (a pagamento). Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)

22.30. Live Show della band torinese ‘Piccolo Circo Barnum’ con presentazione del disco Avamposti. Il trio - formato da Davide Bertello, Andrea Astesana e Luca Lentini - presenta tutte le 8 tracce del disco, mixato e masterizzato da Maurizio Borgna. Circolo La Cave. Vicolo Pescio 16



IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

10.30-15.30. ‘Carte, Cartoline, Biglietti’: la sala della villa diventa un vero e proprio atelier d’artista dove, con pochi semplici strumenti, i/le partecipanti potranno realizzare biglietti e cartoline natalizie, ghirlande di carta e altri addobbi natalizi (5 euro a person). Villa Faravelli (h 10/13-14/16.30), necessaria prenotazione a questo link

14.00-16.00. Reading sul Tango & ‘Tango energetico vibrazionale e Cristalli’: incontro interattivo con il pubblico a cura dei ballerini ‘cristallo migranti’ Anna Cervasio e Alessandro Capellaro + letture e suggestioni estratte da poesie e romanzi storici e contemporanei ambientati in Argentina a cura di Monica Mantelli. Galleria del Castello, partecipazione gratuita



15.45. ‘Vieni, Nasci Ancora’: concerto Meditato a cura del Parr-Rock-Choir con canzoni e musiche della tradizione natalizia inframmezzate da letture che offrono spunti di riflessione. Chiesa di San Giuseppe, piazza Mons. Marello a Porto Maurizio

16.00-18.00. Mostra d’Arte ‘Tanghitudine 2’: esposizione di grandi immagini a tema ‘Tango & Design’ a firma del fotografo Luciano Gallino + installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (Argentina). Circolo ANSPI di Costa d’Oneglia (info 3355302904) Oratorio dell'Assunta di via del Carmine Costa D'Oneglia, ingresso gratuito, fino al 15 dicembre



17.00. Inaugurazione mostra fotografica di Alessio Mercadante ‘Sentirsi Viventi’ con scatti riguardanti spettacoli teatrali e musicali (un rinfresco precede l’inaugurazione). Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info 329 4955513



17.00-19.00. Finissage della mostra ‘Tanghitudine 2’ con “Note, suoni, passi e parole dalle navi sul Rio della Plata’: festa conclusiva con la guida alle opere a cura di Monica Mantelli, insieme agli artisti e i tangueros Etnotango Friends. E con la partecipazione speciale dei ballerini Laura Paini e Carlo Tagliabue. Oratorio dell'Assunta di via del Carmine, info 335 5302904



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.00-19.00. Villaggio di Natale con Artigianato artistico + Idee regalo + Prodotti tipici + Casa di Babbo Natale + Laboratorio degli Elfi + Musica. Chiostro di Sant'Agostino Piazza E. e M. Bassi



VALLECROSIA

15.00. Percorso teatrale itinerante ‘Un Natale… da sogno!’ tra le porte dipinte di Vallecrosia Alta, a cura di Silvia Villa e la Compagnia Teatro della Luna

15.00-19.00. Spettacolo di magia, musica, giochi, regali e l’incontro con Babbo Natale. Oratorio salesiano Don Bosco



17.00-19.00. ‘Mostriamoci’: ultimo giorno della mostra fotografica collettiva a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud

BORDIGHERA

9.00-16.00. Per ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, Corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I. a cura di Supernatural​. Info +39 392 9097560 (Stefano Scialli)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio

11.00, 15.00 & 17.00. Per ‘Il Natale dei bambini’, spettacolo itinerante ‘Natale ad Hogwarts’. Corso Italia



14.30-16.30. Per ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, passeggiata culturale ‘Sulle tracce degli inglesi’ a cura di Simona Gibertini, info 39 338 5722833



15.00-18.00. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Natale a Villa Boselli’ (11ª edizione): spettacoli dedicati ai bambini con intrattenimenti musicali, trucca bimbi, bolle di sapone + trenino e i gonfiabili gratuiti con l’immancabile presenza di Babbo Natale + mercatino natalizio. Giardino di Villa Boselli e strade adiacenti



21.00. ‘Taggia in Gospel’: concerto Winter Gospel con il Family Band Gospel Choir, diretto da Sonia Carioli con repertorio che spazia tra jazz, blues, Rock, Latin e funky. Evento a cura Centro Culturale Tabiese. Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia

RIVA LIGURE

9.30. Mercatino di beneficenza ‘Adottiamo un desiderio’ con oggetti a tema natalizio creati dalle volontarie di Riva Ligure. Ricavato devoluto all'Associazione Make-A-Wish Italia Onlus. Piazza Matteotti



DIANO MARINA



10.00 & 15.00. Natale a Palazzo del Parco: ‘II Natale dei Mille’: visita guidata alia Sezione Risorgimentale del Museo nella ricorrenza dei 126 anni dalla scomparsa dell'eroe dianese Andrea Rossi (1814-1898). Museo civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



10.30-19.00. Mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



17.00. Nevenka Vukosav in concerto con Mauro Vero chitarra. Gianni Martini pianoforte, Mirco Rebaudo fiati, Mauro Parrinello contrabbasso, Enzo Cioffi batteria. Teatro Salvini, info e prenotazioni 351 0849641 (prenotazione obbligatoria)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00-12.00. ‘Dalla salute della terra alla salute dell'uomo’: viaggio alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale a cura di Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante stellato Mirazur di Mentone. Sala Polivalente (contributo minimo 10 euro), info 347 2496690



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)

MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘Eyal – Maillot’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum Monaco (più info)



18.30. Concerto di Natale dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Peter Szüts, Direttore, Matthias Persson, Matthieu Bloch, Coro da camera 1732, Coro dei bambini dell'Accademia Rainier III. In programma brani di Händel, Biber, Albinoni, Js Bach e altri. Eglise Saint-Charles (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 15 DICEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



12.30. Dragon Winter Series 2024-’25: competizione velica nello spazio antistante la città, fino al 15 gennaio (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



15.00-18.00. Festa di Natale ‘Amarti a Natale 2.0’ di aMarti Aps al Forte di Santa Tecla (minori ad ingresso gratuito, primo accompagnatore gratuito)



16.00. Premiazione del 11° Concorso fotografico nazionale ‘Memorial Pavan – Città di Sanremo’. Museo Civico di Palazzo Nota

17.00-19.00. Per la rassegna ‘Dia del Tango - Tierra y Mar’, proiezione film ‘Poema circular - il tango, la poesia e le sue simbologie’ con la partecipazione del regista Alessandro Avataneo + lettura di alcune poesie a cura dello scrittore Ito Ruscigni. Grand Hotel Des Anglais, Salita Grand Albergo 8, partecipazione gratuita, info 335 6616255

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



16.00-19.00. Mostra fotografica di Alessio Mercadante ‘Sentirsi Viventi’ con scatti riguardanti spettacoli teatrali e musicali. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info 329 4955513



16.00-18.00. Mostra d’Arte ‘Tanghitudine 2’: ultimo giorno dell’esposizione di grandi immagini a tema ‘Tango & Design’ a firma del fotografo Luciano Gallino + installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (Argentina). Oratorio dell'Assunta di via del Carmine Costa D'Oneglia, ingresso gratuito

21.00. Per la Stagione 2024/25, spettacolo di cabaret Maurizio Lastrico sul Lastrico. Teatro Cavour, Via Felice Cascione 35 (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con Artigianato artistico + Idee regalo + Prodotti tipici + Casa di Babbo Natale + Laboratorio degli Elfi + Musica + dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per i più piccoli 'Favole nel Chiostro': Fiabe, racconti in Ventimigliese, trucca bimbi + concerto della Corale Cheli de Campurussu alle 16. Chiostro di Sant'Agostino Piazza E. e M. Bassi



16.00. ‘Natale in dialetto’: concerto a cura del gruppo corale ‘Cheli di Campurossu’. Salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso gratuito



VALLECROSIA



14.00. Auguri degli alpini con banda e merenda offerta, a cura dell’associazione nazionale alpini. Giardini Falcone e Borsellino



14.30-17.30. Consegna delle strenne natalizie agli ultrasettantenni, a cura dell’amministrazione comunale e dell’associazione Il Borgo Antico. Sala polivalente



BORDIGHERA

9.00. Passeggiando tra i Presepi: passeggiata aperta a tutti da Bordighera Alta a Borghetto San Nicolo alla scoperta dei presepi della città e delle sue frazioni. Raduno alle 9 in Piazza del Popolo, partenza alle 10 (iscrizione 10 euro - Bambini fino ad 11 anni 5 euro, include: badge con mappa, piccolo gadget, ristori lungo il percorso e piatto a fine passeggiata). Pranzo a cura della Proloco ‘Rinascita Borghettina. Servizio navetta (13.00 -15.00 e 17.00 -19.00)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



10.00-17.00. ‘Artisti en Plein Air’: Laboratori per bambini e adulti a cura dell'Associazione Pedagogica Steineriana e dell'Associazione Voci e Note sotto le Stelle + Merenda musicale con il Coro Voci e Note in collaborazione con la Panetteria Mirella e estrazione Lotteria ‘Borsa Matia Bazar’. Borghetto San Nicolò



11.00, 15.00 & 17.00. Il Natale dei bambini: spettacolo itinerante ‘Natale a Camelot’. Corso Italia



15.00. ‘Aspettando Natale’: percorso teatrale a tema natalizio per bambini e adulti tra le porte dipinte di Borghetto San Nicolò a cura di Liber Theatrum, info 351 7090812

15.00-18.00. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



TAGGIA ARMA



16.30. ‘Frequenze: Voci del territorio - I concerti dell'Avvento’: concerto dedicato all'inaugurazione del Presepe Solidale della Confraternita nell’Oratorio dei Santi San Sebastiano e Fabiano + alle 17.30: Fiaccolata per le vie del borgo per conoscere il centro storico + alle 18.15, ritorno alla Chiesa di San Sebastiano e Fabiano con inaugurazione del Presepio solidale e raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità. Oratorio dei Santi San Sebastiano e Fabiano



21.15. ‘Double Trust Choir ensemble’: concerto Gospel con un repertorio a cappella, che affonda le sue origini nella musica afro-americana, spaziando da brani gospel e spiritual della traaizione a brani swing e soul contemporanei. Teatro Parrocchiale ad Arma



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale di artigianato e produttori per le vie del paese



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DOLCEACQUA



10.30 & 14.00. I Colori di Monet’: spettacolo di narrazione teatrale delle Terre del Rossese a cura della Compagnia del Teatro della Tosse. Ritrovo alla Porta Lu (piazzetta entrata castello)

MOLINI DI TRIORA

15.00. ‘Natale ad Andagna’: attività e giochi per i bambini + decorazione e accensione dell'albero di Natale + Canti di Natale + Merenda insieme. Frazione Andagna



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



SEBORGA

10.00-17.00. Natale a Seborga: Mercatino + Food truck + alle 15 Arrivo di Babbo Natale + Workshop e laboratorio per bambini e tante altre sorprese. Piazza Martiri Patrioti

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



9.00. ‘U Giru de Natale’: gara podistica aperta a tutti con un percorso adatto a grandi e piccini. Ritrovo al Porto di Monaco (più info)

11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



18.00. ‘Recital di Arcadi Volodos’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Arcadi Volodos, Pianoforte. In programma brani di Schubert, Schumann, Liszt e Volodos. Auditorium Rainier III (più info)

19.30. ‘Eyal – Maillot’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)





