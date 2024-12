Sanremo: il diritto e l’intelligenza artificiale: lectio di Gregorio Gitti, professore ordinario dell'Università degli Studi di Milano

Con una lectio dal titolo “Il diritto e l’intelligenza artificiale” sarà Gregorio Gitti il protagonista dell’appuntamento di domani pomeriggio di “Sa(n)remo Lettori - Nobel Days”, in programma nell’affascinante cornice della serra La Fenice di Villa Nobel alle ore 17 (e non più alle 18 come precedentemente annunciato).

Professore ordinario di diritto civile all’Università degli Studi di Milano e noto avvocato, da molti anni si dedica all’impatto che le nuove tecnologie hanno sviluppato, in particolare sul diritto dei contratti e dell’impresa, nonché sui mercati della finanza e dell’energia. Il nuovo regolamento europeo trasforma l’AI in materia di diritto positivo e la relazione di Gregorio Gitti si concentrerà proprio sulle conseguenze di questa qualificazione. Ma l’AI rivoluzionerà anche le metodologie della ricerca, lo sviluppo del sapere e le applicazioni pratiche e, proprio per questo, i vincoli giuridici e i controlli istituzionali avranno rilevanza per garantire sostanza alla libertà e ai diritti delle persone.

A introdurre l’incontro, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Imperia Giancarlo Giordano e Valeria Ammirati, docente di diritto al Liceo Cassini. Parteciperanno anche l’avvocato Luciano Leone, docente di religione al Liceo Cassini, e l’avvocato Alessandro Villa, docente di diritto all’Istituto Colombo di Sanremo. Seguirà il concerto Natale in Opera a cura di Hapax

Ingresso gratuito ma prenotazione online obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/gregorio-gitti-sanremo-lettori-202425-tickets-1034816252267

L’incontro è organizzato in collaborazione con l'ordine degli Avvocati di Imperia ed è valido come aggiornamento professionale per gli avvocati. Inoltre, si svolge con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, è riconosciuto come formazione docenti ed è inserito sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione (codice 96555).

“Sanremo Lettori” è proposto dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali.

Gregorio Gitti è ordinario di diritto civile della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano e, in considerazione del ruolo accademico, ha spesso ricevuto incarichi da importanti istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative, nonché da enti pubblici, autorità indipendenti e governative. Il professore Gitti è stato coinvolto in diverse operazioni di privatizzazione ed offre la propria consulenza in materia di diritto commerciale e civile a primarie istituzioni finanziarie e gruppi industriali, assistendoli in rilevanti operazioni di integrazione e fusione. Negli ultimi anni ha avuto modo di acquisire un’esperienza particolarmente significativa nel campo delle utilities, assistendo alcune tra le più importanti multiutilities italiane, sia nell’ambito di operazioni di fusione e acquisizione sia nell’ambito di operazioni di capital markets. Gregorio Gitti è direttore della rivista Osservatorio del diritto civile e commerciale (edita da Il Mulino) ed è presidente di Fondazione Etica.