Bussana: un milione di euro per la sicurezza sismica della scuola Ghirotti

Il Comune di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico della scuola elementare Ghirotti di Bussana, in vista della partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR). L'iniziativa, già avviata nel 2018 con le verifiche preliminari, rappresenta un passo avanti importante per garantire ambienti scolastici più sicuri.

L’impegno economico complessivo previsto è di oltre 1,2 milioni di euro. Il progetto include lavori per € 880.000, oneri di sicurezza pari a € 48.267 e altre spese tecniche, portando il totale generale a € 1.208.951. La quota più significativa sarà coperta da fondi ministeriali (€ 1.021.093), mentre il Comune co-finanzierà i restanti € 187.857, coprendo circa il 15% della spesa rimanente.

"Andando ad accedere a questo bando ministeriale - afferma l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - andremo a completare la scuola e renderla davvero un'istituto di primo piano".

Se il bando MIUR andrà a buon fine, i lavori potrebbero partire già nel 2025, segnando un traguardo importante per la comunità scolastica di Bussana e per l'intero territorio comunale. Per poterlo dire con certezza però, spiega anche l'assessore, bisognerà capire quando verrà effettivamente messo a disposizione il finanziamento, ma essendo già stato approvato il progetto esecutivo ci si può aspettare che i tempi di attesa non saranno lunghi.

Il percorso verso questo risultato inizia nel 2018, quando il Comune ha avviato la richiesta di contributi al MIUR per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Tra i beneficiari, anche la scuola Ghirotti. Successivamente, l’incarico per le verifiche tecniche è stato affidato alla società TPC Progetti s.n.c., che ha recentemente rivisto i costi adeguandoli alle condizioni di mercato, con un incremento del 25%.

L’ultimo aggiornamento del quadro economico evidenzia:

Totale lavori: € 880.000, inclusi gli adeguamenti ai prezzi;

€ 880.000, inclusi gli adeguamenti ai prezzi; Oneri di sicurezza: € 48.267;

€ 48.267; Spese tecniche: € 91.099,84, tra cui supporto al RUP, collaudi e direzione lavori;

€ 91.099,84, tra cui supporto al RUP, collaudi e direzione lavori; Imprevisti e altri oneri: € 77.817.

Il responsabile del procedimento è l’architetto Giulia Barone, supportata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Danilo Burastero.