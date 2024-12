Calcio: Promozione, Ventimiglia a forza 4. Travolto il San Cipriano per 4-1

Inarrestabile prova di forza del Ventimiglia che prosegue la sua striscia positiva di risultati che lo pongono a solo tre punti dai play-off. Come una settimana fa', i frontalieri sfruttano al meglio il doppio turno casalingo imponendosi, ancora una volta con un risultato largo ottenuto grazie a un'altra bella prova in campo del collettivo che oltre alle reti realizzate a avuto ulteriori possibilità di andare a segno contro un avversario che nulla ha potuto dimostrando comunque sino alla fine di cercare la via della rete. Già da subito, la gara si metteva in discesa per i granata con Sparma subito in evidenza: al 5'con tocco esterno sul portiere che rispondeva con riflesso pronto deviando il pallone; poi aprendo le marcature, al 6', girando in rete la sfera su lancio di Cassini. Per il giovane bomber ventimigliese, al decimo centro in campionato, era il modo migliore per festeggiare le 100 presenze col Ventimiglia. Gli ospiti rispondevano al 10' con Vaccaro che sprecava da buona posizione calciando fuori. Le azioni più pericolose erano dei locali; come al 19', da una punizione di Bastita, Aretuso in tuffo costringeva il portiere Alessio a una respinta d'istinto e due minuti dopo, lo stesso portiere compiva un altro miracolo sul pregevole esterno destro di Sparm. I genovesi, con Messina ci provavano al 24', tiro con un impreciso che va' fuori e al 25' su punizione che scaldava i pugni di Haderbache che respingeva. Al 27', altra punizione per gli ospiti che Olanda calciava poco distante dall'incrocio. Gli ospiti, insistevano in questo frangente della gara alla ricerca del pareggio e al 35' su azione da corner, concludeva Montecucco; ma il portiere ventimigliese faceva buona guardia e respingeva il tiro.I frontalieri però non disdegnavano di attaccare e al 41, raddoppiavano: in area, Sparma serviva Aretuso che girava a rete, palla respinta che terminava su Addiego che metteva in porta in diagonale.



Nella ripresa, i genovesi provavano a rimontare il risultato e al 5' un tiro di Messina sfiorava l'incrocio dei pali e al 15' Haderbache doveva uscire tempestivamente sui piedi dello stesso attaccante. Al 22', Rea vedeva fuori dalla sua area di rigore il portiere ospite e con preciso tiro cercava di beffarlo: l'estremo difensore genovese giungeva, dopo estenuante corsa a ritroso, in extremis a togliere il pallone sulla linea di porta evitando la terza segnatura. La rete, giungeva al 24', inaspettatamente per gli ospiti con Urso che sfruttava una indecisione difensiva dei granata. Il Ventimiglia però reagiva immediatamente segnando altre due volte: al 25' con Aretuso con pallonetto sul portiere e al 28' col neo entrato Verardi che finalizzava una bella azione corale costruita da Rea e passata per Aretuso con assist al giovane ventimigliese. Malgrado il largo passivo, gli ospiti si spingevano in avanti per ridurre le distanze ma il risultato non sarebbe cambiato. Il poker era servito!



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Aretuso, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Lorenzi, Verardi, Latella, Bertone, Giglio.



SAN CIPRIANO: Alessio, Villa, Bruzzese, Bondelli, Montecucco, Bugli, Vaccaro, Olanda, Messina, Spatari, Vicini. Allenatore: C.T. Sono subentrati: Olcese, Vulpes, Urso, Saulle, Giambatta.



Arbitro: Stefano Romero ( Sez. Savona). Assistenti: Davide Biggi e Alessandro Cocco ( Sez. Genova).