Sanremo- Villaggio dei Fiori: chiusura fra gli applausi per la rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare” (Foto)

La serata finale della rassegna ha offerto un menù speciale in onore del Natale, un percorso gastronomico che ha esplorato diverse culture e tradizioni culinarie da tutto il mondo. Ogni piatto presentato era un invito a riscoprire ingredienti e ricette spesso trascurati in un’epoca di globalizzazione dei gusti.

Tutto è stato arricchito dalle storie emozionanti di Barbara Ronchi della Rocca, che ha condiviso aneddoti natalizi e racconti che scaldano il cuore, facendo da cornice a un evento che ha celebrato non solo il cibo, ma anche la convivialità e il legame tra le persone.

Il menù, elaborato dagli chef del ristorante del Villaggio, Liubov Ataskevych, Sergio Sartor e Flavio Ottonello, ha presentato un’ampia selezione di piatti, che sono stati presentati con simpatia e competenza dal giornalista Claudio Porchia. Tra questi, la Kutia, un piatto tradizionale ucraino che non può mancare sulle tavole durante le festività natalizie. Composto da grano, semi di papavero, miele, uva secca e noci, questo piatto rappresenta un simbolo di abbondanza e prosperità, perfetto per augurare felicità e speranza per il nuovo anno.

Successivamente, gli ospiti hanno potuto gustare un Flan di Topinambour, un piatto raffinato con la sua consistenza cremosa e il sapore avvolgente.

Il piatto principale della serata è stato un tributo alla tradizione ligure: i Natalini in brodo (Natalin in to brodo), una preparazione classica che si realizzava durante le festività natalizie. I Natalini simboleggiano un augurio di prosperità e abbondanza, rendendo ogni assaggio un momento di riflessione e gratitudine.

Per concludere in dolcezza, la serata ha riservato un omaggio ai dessert tipici della stagione invernale: lo Strudel di mele. Questo dolce, con il suo profumo di cannella e frutta fresca, ha rievocato la magia di un Natale caldo e accogliente, lasciando nei cuori dei partecipanti un ricordo indelebile di un’esperienza gastronomica unica.

“Il ristorante del Villaggio dei Fiori – ha spiegato lo chef Sergio Sartor – propone una selezione straordinaria di menù pensati appositamente per festeggiare le festività di Natale e Capodanno. Ogni piatto sarà preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, per garantire un'esperienza culinaria indimenticabile. Per Capodanno, proponiamo un menù esclusivo che invita a brindare a un nuovo anno pieno di promesse e speranze. I nostri piatti festivi sono pensati per rendere questa serata ancora più speciale, con accostamenti originali e presentazioni eleganti”

Che siate in cerca di un intimo cenone di Natale con la famiglia o di un vivace veglione di Capodanno con gli amici, il ristorante del Villaggio dei Fiori è il luogo ideale per celebrare insieme le festività.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

