Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 DICEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-19.00. ‘Health & Food Festival’ (ultimo giorno): conferenze, show cooking, degustazioni di olio e vini, presentazioni di libri, intrattenimento per bambini e pause gastronomiche. Villa Nobel (consultare il programma a questo link)



10.00. Commemorazione in ricordo dei tragici eventi del 19 novembre 1944, che videro cadere Giuseppe Caputi, Lelio Giaccaglia e un giovanissimo abitante di Coldirodi Giuseppe Graziano + Santa Messa. Monumento dei Caduti della I guerra mondiale e Monumento in memoria dei Caduti Partigiani



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



11.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



11.55. 40° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio antistante la città, fino all’8 dicembre (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘I doni della Pigna’: viaggio narrato per grandi e piccoli alla scoperta di laboratori e botteghe del centro storico con Marta Laveneziana. Partenza da piazza Cassini. Anche solidarietà con le Pigotte in esposizione e in vendita. Previsti laboratori nelle botteghe e con le associazioni



16.00. ‘Il Torneo dei Giganti, Sanremo 1930 - Il torneo nel contesto storico, cosa rappresentavano le partite giocate e i risvolti sulla società e nel futuro degli scacchi’: conferenza del dottor Enrico Cecchelli. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito (info e iscrizioni)



16.00-18.30. ‘Chakra Meditation Dance: danza meditativa sui Chakra in un viaggio trasformativo attraverso la consapevolezza e il movimento (33 euro a persona, 55 euro a coppia). Centro Città, prenotazioni al +39 320 292 1392 (Maria Giovanna)



16.30. Inaugurazione mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3

17.00. Nell'ambito della Rassegna Concertistica ‘Un Palco a Palazzo’, ‘Tango Apasionado’: concerto del Duo Gardel formato da Gianluca Campi (fisarmonica) e Claudio Cozzani (pianoforte). Salone di Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info 339 2663150



IMPERIA



10.00-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri, ma anche alcune novità: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



10.00-18.00. Presepiando sotto i portici di via Bonfante, info 331 4190603



11.00. Imperia Winter Regatta 2024 (ultimo giorno): evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.00-16.30. ‘Caccia al Natale - AAA cercasi elfetti per il Natale di Villa Grock’: un’avventura nel parco e nella casa del Clown. I bambini e le bambine saranno impegnati nella ricerca dei simboli e dei colori del Natale (9 euro) Villa Grock, via Fanny Roncati (prenotazioni a questo link)



16.30. ‘Emozioni in musica’: concerto per violino e pianoforte con protagonisti alla tastiera Sonia Soprano e agli archi Edoardo Lanzi e con la partecipazione del giovane pianista Andrea Di Camillo. In programma brani di Faurè, Franck e Gershwin. Chiesa parrocchiale della frazione di Poggi, ingresso ad offerta libera per scopi benefici



VENTIMIGLIA



10.00-20.00. ‘Arte in cantina’ (ultimo giorno): esposizioni di Marco Damele e Matteo De Villa + alle 17.30, conferenza di Ilaria Positano, giovane architetta, con approfondimento sui fiori visti con una prospettiva diversa: sostenibile, delicata e anche gustosa. Accompagnamento musicale a cura di Giuseppe Fabris. Cantina di Delia, vico della torre nel centro storico, nei pressi di Porta Nizza (h 10/12-16/20)



14.00. ‘Il Natale si racconta’: giochi e pesca di beneficenza con giocattoli per bambini + distribuzione di cioccolata calda + Babbo Natale e i suoi elfi distribuiranno giocattoli a tutti i presenti. Via Garibaldi nella Città alta



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta, info +39 3357100958



VALLECROSIA



15.00-19.00. Villaggio di Natale con gonfiabili, musica, giochi, regali e l’incontro con Babbo Natale. Oratorio salesiano Don Bosc



17.00. Per la rassegna ‘Suoni d'Inverno’, concerto ‘Da Notre Dame all'Opera: La magia del Musical!’ con brani estratti da ‘Notre Dame de Paris’ e da ‘Il Fantasma dell'Opera’ interpretati da Veronica loppolo e Marco Galli. Sala Polivalente ‘G. Natta’, Solettone Sud, ingresso libero



BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico



9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: escursione guidata E-MTB Melosa - Bordighera (con trasferimento navetta) - livello intermedio con guide certificate L.R. Piemonte 33/2001. A cura di Supernatural, info +39 392 9097560 (Stefano Scialli)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.30-12.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, E-Bike escursione in strada Bordighera - Apricale - Dolceacqua – Bordighera. A cura di Discover Riviera, info +39 393 2477637 (Gioele Morreale)



10.30. ‘140 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



17.30. Accensione dell’albero di Natale nel Giardini del Palazzo del Parco con sorpresa natalizia

21.00. Per la rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’, spettacolo teatrale dal titolo ‘Oliva Denaro’ con protagonista Ambra Angiolini, diretto da Giorgio Gallione, tratto dal libro di Viola Ardone. Teatro Golzi del Palazzo del Parco, info 0184 544633 (info e acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera storica di Santa Lucia, tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia. Presso l'area dell'ex mercato coperto, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini



9.00-19.00. 50° anniversario Judo Club Sakura Arma di Taggia: manifestazione sportiva con la partecipazione di tutti gli atleti (e ex atleti) e gli agonisti di Juao e di Ju-Jutsu per celebrare il 50° anniversario della sua costituzione. Palestra Ruffini a Taggia



15.15. 2ª Rassegna di Teatro Parrocchiale ‘Angelo Lo Faro’: premiazione e spettacolo finale a cura degli allievi del 'Teatro dialettale’. Teatro Parrocchiale ad Arma, ingresso ad offerta libera



16.15. ‘Frequenze: Voci del territorio i concerti dell'Avvento’: concerto musicale dedicato all'Avvento con la soprano toscana Francesca Caligaris e l’organista Giorgio Revelli all’organo. In programma musiche di Monteverdi, Cavazzoni, Haendel, Mercadante, Bellini e Dubois. Basilica della Madonna Miracolosa Parrocchia S.5. Giacomo e Filippo



RIVA LIGURE

9.30. Mercatino di beneficenza ‘Adottiamo un desiderio’ con oggetti a tema natalizio creati dalle volontarie di Riva Ligure. Ricavato devoluto all'Associazione Make-A-Wish Italia Onlus. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

9.00. Mercatini di Natale nelle vie e piazze del centro storico, fino all’8 dicembre



SAN LORENZO AL MARE



15.00. Festa e consegna panettoni ai cittadini ultraottantenni e regalini per i bimbi, cioccolata e vin brule per tutti



DIANO MARINA



17.00. Festa dell'Immacolata a Diano Calderina con S. Messa e processione nelle vie del borgo



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: Mercatino, Collezionismo, Hobbisti & Opere d'Ingegno con simpatiche sorprese per tutta la famiglia e un po' di solidarietà natalizia con Frittelle di Mele e Cioccolata + musica dal vivo con Paolo Bianco. Piazza Torre



16.15. Incontro con Giannetto Novaro per parlare di ‘Pruverbi, modi de dì e paolle antighe du nosciu dialettu’ + momento di socializzazione e scambio degli auguri per le prossime festività. Sede del Circolo culturale ‘Ca de Puio’



CERVO



10.00. Trail del Ciapà: gara di trail running che si svolge principalmente sul territorio comunale di Cervo, ma che si estende anche nell’entroterra, su sentieri e sterrate di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi (più info)



ENTROTERRA



9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: un intero fine settimana per scoprire da vicino oliveti, frantoi e il lavoro delle aziende olivicole. Evento a cura di ‘Agenzia In Liguria’ e Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP (per conoscere le aziende aderenti cliccare questo link)



AURIGO

17.00. Vespri + alle 17.30, Falò dell'Immacolata e momento conviviale in Piazza (a cura dell’associazione ‘Trei Campanin’



BADALUCCO

10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



BAJARDO

9.00. ‘Natale da fiaba’: nei giardini e le vie del paese del paese mercatino di Natale con prodotti alimentari, artigianali, oggettistica e molto altro ancora + Babbo Natale accoglie le letterine dei bambini e si potranno ascoltare i racconti e le fiabe natalizie dalla voce dalle volontarie della biblioteca Il Tiglio + alle 11 e alle 15 ‘C'era una volta Bajardo’, passeggiata per le vie del borgo antico, a cura di Mauro Laura: storia e storie, ricordi e racconti di un tempo di un Bajardo che non c'è più, info e prenotazioni al 339 1003720

CAMPOROSSO



10.00-18.00.Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare



21.00. Per ‘Risate sotto l’Albero con BergallaAndAmici’, ‘Intratteni…mente’: stand-up commedy, mentalismo e magia di e con Carlo Cicala (15 euro). Sala Tigli al centro G. Falcone



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

10.00. ‘Carpasio il Paese Degli Elfi’ (2ª edizione): Giochi e laboratori per tutta la giornata + Servizio Bar e Ristorante + Mercatini dell'artigianato + mostra presepi apertura museo della lavanda + cioccolata calda + trucca bambini + laboratori per bambini + Angolo shooting fotografico natalizio + Banda musicale + Spettacolo del Mago + alle ore 16.30 premiazione per la caccia agli Elfi



CERIANA

16.00. Presentazione del libro ‘Il sentiero della speranza’ del professor Enzo Barnabà. Introduce Matteo Lupi che dialoga con I'autore + brindisi di augurio per le imminenti festivita natalizie. Salone della Fondazione G.M.Rubini, ingresso libero



DOLCEACQUA



9.00. Mercatino di Natale con Canti di Natale accompagnati all'arpa celtica con ‘Elena, l'elfo cantastorie’ e laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie. Piazza Mauro



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

17.00. Inaugurazione dell’Albero di Natale e momento conviviale con cioccolata calda e dolcetti + occasione speciale per vedere, appese tutte insieme, le creazioni degli abitanti del borgo e per condividere un momento di festa e convivialità. Piazza ai Caduti



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TERZORIO

12.00. Aspettando il Natale... scopri i presepi nei caruggi + hamburger e patatine, frittelle dl mele, cioccolata calda, vin brule + alle 14, spettacolo per bambini e adulti con il ‘ago papillon’, giochi per bambini e musica con il gruppo folkloristico ‘I Scuncertanti’ (parte dell'incasso devoluto all'ospedale Gaslini di Genova), prenotazioni 333 4314958

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Vilde Frang, Violino, Lawrence PoweR, Viola. In programma brani di Britten, Respighi E Strauss. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)





