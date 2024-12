Speciale weekend: ‘Aspettando Natale in provincia di Imperia’, ecco i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare

Con la Festa dell’Immacolata di domenica 8 dicembre stiamo entrando in piena atmosfera natalizia: c’è chi ha già inaugurato questo periodo di eventi e c’è chi si appresta a farlo come ad esempio la città di Sanremo dove oggi è in programma una grande festa in occasione dell’accensione del grande albero natalizio. Il via alle 16 in piazza Borea d’Olmo con la presentazione di Gianni Rossi e i canti natalizi del coro ‘Coccole d’Armonia’. Si prosegue con lo spettacolo ‘Orbit, Parola Bianca’ che affida l’animazione ad un personaggio lunare, capace di donare ‘messaggi dei buoni propositi’ ai più piccoli e alle loro famiglie, mentre il lancio dei palloncini precede l’accensione dell’albero di Natale e dell’illuminazione delle facciate. A chiudere il pomeriggio, lo spettacolo di luci itinerante ‘Crystal Wings’: gonne sfarzose che sembrano corolle di fiori o spugne marine, grandi ali fluttuanti che ricordano stelle ma anche farfalle lunari, si alternano a vorticose spirali di luci, in un affascinante percorso con partenza da piazza Borea d’Olmo per raggiungere via Matteotti. In piazza, per tutti i bambini, truccabimbi a tema natalizio, zucchero filato e distribuzione caramelle e… tante sorprese.



Molte località della riviera comunque hanno già dato il via alle feste natalizie con l’accensione ufficiale delle luminarie e dell’albero di Natale e altre lo faranno nei prossimi giorni, ma questo fine settimana, oltre Sanremo, si potrà assistere al taglio del nastro a Diano Marina e a Bordighera.

La Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ darà il via all'inizio del periodo natalizio con un concerto previsto alle 16 di oggi pomeriggio in Piazza Martiri della Libertà al quale seguirà alle 18.00 l’accensione delle luminarie natalizie.

Nella città delle palme saranno le voci di un coro ad avere l’onore, domani alle 17.30, di inaugurare la stagione natalizia con l’accensione dell’albero di Natale presso i Giardini del Palazzo del Parco, creando momenti di grande suggestione per grandi e piccoli.



E non sarebbe Natale senza Luna Park: mentre a Sanremo ha già aperto i battenti nel giorni scorsi sul Piazzale Carlo Dapporto e Lungomare Vittorio Emanuele II, ad Imperia verrà inaugurato oggi sul Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia. Ad attendere i visitatori numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri, ma anche alcune novità. Rimarrà fruibile fino al 19 gennaio 2025.



E non sarebbe Natale nemmeno se mancasse del sostegno ai più fragili: FIDAS Imperia e Koko Beach organizzano infatti una serata speciale, all’insegna della solidarietà, della musica e del divertimento. L'evento, intitolato ‘Un party per la Vita’, si terrà presso la Sala Expo Salso di Imperia, in Via Calata Anselmi, e avrà come obiettivo sensibilizzare e promuovere la donazione di sangue, un gesto semplice che può salvare molte vite. La serata prenderà il via alle ore 21 con un'esibizione dal vivo del gruppo Emozione 90, che trasporterà i partecipanti nelle atmosfere degli anni '90 con una selezione musicale coinvolgente e nostalgica. A seguire, il DJ set accompagnerà la serata fino a tarda notte, con musica che farà ballare e divertire tutti i partecipanti. ‘Un party per la Vita’ è un'occasione imperdibile per ritrovarsi insieme, vivere una serata di svago e, allo stesso tempo, fare qualcosa di concreto per la comunità.



‘Health and Food Festival: il cibo del benessere’ è il titolo dell’evento dedicato alla connessione tra alimentazione e salute in programma ancora oggi e domani a Villa Ormond di Sanremo.

Il festival non si limita a parlare di cibo, ma offre una visione a 360 gradi del benessere, in un territorio che da sempre promuove uno stile sano e naturale con le sue tradizioni gastronomiche e le sue eccellenze. Durante la manifestazione sono previsti incontri con professionisti del benessere (nutrizionisti, medici e chef) per condividere consigli pratici e approfondimenti scientifici sull’importanza di una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente, e momenti dedicati alla sana cucina con show cooking, laboratori e degustazioni, per scoprire come preparare piatti gustosi ma salutari utilizzando i prodotti tipici del territorio. Il festival offre anche spazi dedicati alla cultura e allo spettacolo come eventi per famiglie, incontri letterari e percorsi didattici, affinché si possa conoscere sotto ogni aspetto l’importanza di uno stile di vita sano. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, eccetto dove indicato (consultare il programma a questo link)

Rimanendo in tema di gastronomia del territorio è quello che propone la manifestazione ‘OrgOlio Liguria weekend’ con un viaggio nel gusto raccontato direttamente dai produttori presso le loro aziende e punti vendita oltre ad un’occasione per scoprire le caratteristiche del nuovo olio e delle altre eccellenze del territorio. Si tratta dell’iniziativa messa in campo da Regione e Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP per scoprire da vicino oliveti, frantoi e il lavoro delle aziende olivicole. Le aziende coinvolte saranno a disposizione dei visitatori oggi e domani per raccontare direttamente la meraviglia del loro lavoro, frutto di una lunga tradizione, far scoprire il sapore dei loro prodotti e spiegare i segreti delle diverse cultivar da cui nasce l’oro della Liguria. Un’occasione unica per unire alla visita sul posto, la possibilità di acquistare l’olio nuovo, da regalare in occasione del Natale o, perché no, portarsi direttamente a casa un condensato prezioso della Liguria (a questo link le aziende che hanno aderito all’iniziativa).

Passiamo ora nel segnalarvi alcuni interessanti spettacoli teatrali.



Domenica debutta sul palco del Teatro Golzi del palazzo del Parco di Bordighera (ore 21) il primo appuntamento della rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’. Protagonista d'eccezione sarà Ambra Angiolini in quello che è considerato un vero fenomeno del teatro italiano che è lo spettacolo diretto da Giorgio Gallione ‘Oliva Denaro’.

La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto ‘matrimonio riparatore’. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Così arriva a teatro una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Grazie alla scrittura limpida, poetica e immaginifica di Viola Ardone, Oliva Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.



Altri tre appuntamenti teatrali, tutti nell’entroterra, sono in programma oggi a Diano Castello e Pieve di Teco e domani a Camporosso.



Sarà la compagnia ‘La corte’ di Bolano (SP) ad andare in scena questa sera sul palco del Teatro Concordia di Diano Castello per il quinto appuntamento con ‘Autunno/Inverno’, la stagione teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). La Compagnia spezzina porterà in scena ‘Le modiste del '43’ di Aldo Nicolaj, per la regia di Maria Grazia Chilosi. Lo spettacolo ha vinto il Premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2023.

Una famosa ed affermata cantante ritorna al suo paese del nord Italia, dove ha vissuto la sua infanzia. E' in concerto nel teatro che, distrutto dai bombardamenti del 1943, dopo anni di oblio, è finalmente restaurato e riaperto al pubblico. Con le canzoni degli anni ’30 - ’40 riaffiorano alla sua memoria i ricordi di un’infanzia negata dalla guerra. Canta e rivede-racconta il luogo delle sue fantasie da bambina: un negozio di modiste dove abitavano due sorelle che nascondevano nel loro negozio una giovanissima ebrea…

Un cartellone di grande ritmo capace di regalare emozioni è quello proposto dal Teatro Salvini di Pieve di Teco, uno dei teatri più piccoli d’Italia, che inaugurerà la stagione teatrale oggi, sabato 7 dicembre alle 21, con l'evento di apertura ‘Il Salvini delle belle arti’ di e con Pino Petruzzelli e con Giorgia Brusco (voce narrante), Giovanni Sardo (violino), Simone Mazzone (chitarra). Intervento storico a cura di di Francesco Vatteone.

Per dovere di cronaca segnaliamo lo spettacolo già sold out del mnemonista Vanni De Luca, al Ristorante Biribissi del Casinò della città dei fiori. Invece gli appassionati del genere possono recarsi domani sera nella Sala Tigli del centro G. Falcone a Camporosso per assistere allo spettacolo ‘Intratteni…mente’, stand-up commedy, mentalismo e magia di e con Carlo Cicala.



Concludiamo con le proposte musicali e iniziamo da quelle di oggi: un’atmosfera festosa e onirica è quella che si potrà assaporare durante il concerto denominato ‘Celtic dream’ con canzoni e danze della tradizione irlandese scozzese e inglese in programma questa sera al Teatro dell’Attrito di Imperia.

Presso la Chiesa di San Rocco a Vallecrosia, questa sera alle 20.45, è in programma un concerto dal titolo ‘Et In Terra Pax’ (la Nascita di un Re scomodo e disarmato nella musica che l’ha raccontata). Il Coro Troubar Clair canterà antiche laude e tradizionali canzoni provenzali, inni medievali e melodie popolari per vivere lo spirito del Natale attraverso la gioia delle espressioni corali che raccontano la figura della Madonna e il mistero del Re che nasce nella paglia, tra gli umili della terra. L’evento è organizzato a favore della Caritas Parrocchiale dal Comune di Vallecrosia e dalla Parrocchia di San Rocco ed è a ingresso libero.



Questa sera alle 21.00, al teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Bordighera si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale, parte del 39° Inverno Musicale. In programma, con la direzione del Maestro Massimo Dal Prà, brani di Bach, Respighi e Anderson.

Ecco quelle di domani: ad Imperia la frazione Poggi si conferma punto di riferimento per la musica d’autore. Dopo i successi estivi di maggio ed agosto, la parrocchiale della frazione cittadina, dedicata alla Madonna della Neve, torna ad ospitare un interessante appuntamento fissato nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, alle 16.30. ‘Emozioni in musica’, questo il titolo del concerto per violino e pianoforte che vedrà protagonisti alla tastiera Sonia Soprano e agli archi Edoardo Lanzi. Da sottolineare anche la partecipazione del giovane pianista Andrea Di Camillo. La scaletta proporrà brani di Gabriel Faurè, considerato il maestro della melodia francese, Cesare Auguste Franck, il compositore ed organista belga celebre per la sua 'sonata per violino', nonché di George Gershwin, autore statunitense noto anche quale iniziatore del musical americano, il cui repertorio varia dalla musica colta al jazz, dal blues alla musica classica. L’ingresso, anche in questa occasione, sarà ad offerta per scopi benefici.

Un viaggio musicale appassionato e sensuale per un 8 dicembre scoppiettante. La magia del tango argentino arriva a Sanremo grazie al concerto 'Tango Apasionado' (domani alle 17 a palazzo Roverizio), che vedrà protagonista il rinomato Duo Gardel composto da Claudio Cozzani e Gianluca Campi che offriranno un repertorio elegante ed appassionato per immergersi nel cuore pulsante della cultura argentina, tra melodie struggenti e ritmi incalzanti con musiche dei più grandi compositori di questo genere musicale da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla. Al termine del concerto brindisi con gli artisti.



Innumerevoli altri appuntamenti dedicati a queste festività si possono consultare nell’Agenda Manifestazioni contrassegnati da un piccolo albero di Natale.

