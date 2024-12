Bordighera, tradizione e originalità: volontari realizzano un enorme presepe a Terrasanta (Foto e video)

Natività, mestieri in movimento, scene di vita e Bordighera alta nei primi del '900 al centro di un grande e originale presepe, ideato e realizzato a mano, con materiali di riciclo, da Fulvio Debenedetti, consigliere comunale della città delle palme, e da dodici volontari è stato allestito nella parrocchia dell'Immacolata Concezione, nella chiesa di Terrasanta, in occasione delle festività natalizie.

L'enorme allestimento abbellirà la chiesa durante le feste e immergerà i visitatori in una suggestiva atmosfera. "E' il sesto anno che noi organizziamo questo presepe, ogni anno è cresciuto in maniera esponenziale con sempre novità" - fa sapere Fulvio Debenedetti, che lo ha realizzato insieme a dodici volontari - "Quest'anno ci sono parecchie novità: il presepe è grande quasi cento metri quadri, vi è la ricostruzione di tutto il centro storico di Bordighera come era nei primi del '900 e i visitatori potranno vivere appieno il presepe entrando dentro all'atmosfera suggestiva".

Dopo giorni di lungo e laborioso lavoro per il montaggio il presepe è pronto. "Come sempre la Natività è il fulcro del presepe, si trova al centro, e tutto intorno vi sono i vari mestieri in movimento e la vita quotidiana dei paesi" - dice Debenedetti - "Ringraziamo tutta la parrocchia dell'Immacolata Concezione che ci concede lo spazio e la possibilità di allestire ogni anno il presepe. Ringrazio, inoltre, i volontari che hanno contribuito a questo risultato, abbiamo impiegato più di 300 ore di lavoro solo per il montaggio mentre per tutta la costruzione manuale, fatta con materiali di riciclo, ho impiegato più di 7mila ore di lavoro nei vari anni".

Il grande presepe di Terrasanta verrà benedetto e inaugurato ufficialmente domani pomeriggio, l'8 dicembre, alle 17.30. "Sarà inaugurato in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione alla presenza delle autorità e del vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta" - dichiara Debenedetti - "Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni fino al 2 febbraio".

"Per noi francescani il presepe è una tradizione molto antica che ci collega con San Francesco" - sottolinea Padre Patrick della chiesa di Terrasanta - "Nel 2223 ha costruito il primo presepe, quello di Grecia per far vedere a tutti le condizioni in cui è nato Gesù. Questa è anche la nostra idea per i presepi nelle chiede francescane. Il presepe sarà inaugurato l'8 dicembre alle 17.30 mentre alle 18 verrà celebrata la santa messa celebrata dal vescovo Suetta. Al termine andrà in scena il concerto del coro Voci e Note sotto le stelle in onore dell'Immacolata. Infine, si potranno gustare, davanti alla chiesa, panettone, cioccolata calda e vin brulé a completamento della giornata di festa".