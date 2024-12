Arpal emana l'allerta gialla per neve in Liguria durante il weekend (Foto)

La festa dell'Immacolata porterà in dote le prime nevicate intense della stagione, come testimoniato dall'allerta nivologica emessa dalla Regione per il fine settimana. Le previsioni segnalano l’arrivo di una perturbazione di origine polare che porterà nevicate diffuse, con particolari rischi per la zona interna e collinare della regione.

A essere coinvolte saranno soprattutto le aree D ed E della Regione (le due più settentrionali della Liguria, al confine col Piemonte), andando anche a coinvolgere le aree B e C nei settori più interni. La sezione A, che comprende la Riviera dei Fiori, secondo le previsioni non dovrebbe invece registrare nevicate eccessive, per cui è stata emanata solamente allerta verde nell'area.

Sebbene la località costiera possa essere meno colpita rispetto alle aree interne, l’allerta non esclude possibili episodi di neve tonda lungo le zone rivierasche, specialmente nella notte tra sabato e domenica. La situazione potrebbe generare disagi per la viabilità, complicando gli spostamenti e i servizi essenziali.

Secondo il bollettino, la quota neve potrebbe scendere fino a 300 metri nelle aree interne e a 600 metri nei valichi appenninici. Per la costa, sebbene si preveda un rialzo delle temperature nelle ore centrali della domenica, il rischio di fenomeni nevosi temporanei non è da sottovalutare.

Le autorità invitano a prestare massima attenzione, soprattutto per dovesse dirigersi nelle zone interessate. È consigliato limitare gli spostamenti non necessari e adottare le misure di sicurezza, come l’uso di pneumatici invernali e la dotazione di catene per le auto dirette verso le alture.