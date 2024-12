Scopri Giffits.it: Il Tuo Punto di Riferimento per Gadget Personalizzati e Regali Aziendali

Numeri di tutto rispetto caratterizzano ogni periodo dell'anno, con particolare riferimento alle festività natalizie. Ebbene sì, resta il Natale il periodo in cui la maggior parte delle aziende sceglie di distribuire doni e gadget ai propri clienti. Ecco qualche statistica interessante relativa al mercato dei gadget aziendali.

I gadget sono utili alle aziende e apprezzati da chi li riceve

Statistiche recenti mostrano quanto siano apprezzati i piccoli doni che le aziende rivolgono ai propri clienti in occasione delle festività natalizie, ma non solo. Secondo le indagini disponibili, 8 persone su 10 sarebbero entusiaste di ricevere omaggi dalle aziende con cui vengono a contatto, mentre 6 su 10 affermano che vorrebbero riceverne di più. Inoltre, pare che 1 intervistato su 4 apprezzi i regali a prescindere da quanto questi siano utili. Le stesse ricerche hanno anche provato come più del 70% dei riceventi tenda ad associare la qualità dei gadget aziendali alla reputazione del brand: in sostanza, migliore è la qualità dell'oggetto e migliore sarà la percezione di quell'azienda. Un dato questo, che dovrebbe far riflettere ma, soprattutto, che conferma l'obiettivo del gadget, tradizionalmente associato alla comunicazione e al marketing. E Giffits.it sa molto bene quanto sia importante garantire gadget di elevata qualità se l'obiettivo è migliorare la percezione di un brand.

3 buoni motivi per affidarsi a un partner d'eccezione

Giffits.it è una delle aziende più note del settore, in grado di fornire ai propri clienti idee regalo adatte a qualsiasi evento. Giffits.it è un universo di articoli promozionali personalizzabili, che nel corso del tempo ha saputo distinguersi dalla concorrenza grazie ad alcune caratteristiche uniche. In primo luogo, per la possibilità concessa ai clienti di ottenere consulenze gratuite in qualsiasi momento. Per farsi un'idea di quali possano essere le soluzioni più adatte al proprio caso è sufficiente una semplice telefonata: un addetto, disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, è pronto a fornire tutte le indicazioni del caso. Un'altra delle caratteristiche che hanno fatto dell'azienda un punto di riferimento assoluto del settore è la creatività. Cosa vuol dire? Che affidandosi a Giffits.it sarà possibile ottenere il gadget promozionale perfetto senza sforzo: un servizio gratuito di grafica applicherà il logo del cliente ai vari gadget, mostrando il risultato in tempi brevissimi. Altro fattore determinante nel successo di Giffits.it è la trasparenza. Sì, perché è sufficiente inserire termini di ricerca e quantità dell'articolo richiesto per ottenere un preventivo affidabile. Più facile di così...

I gadget aziendali sono efficaci

Uno dei dati più interessanti relativi agli articoli promozionali è la loro efficacia in termini di pubblicità, anche quando non utilizzati dal ricevente: chi non usa direttamente i gadget aziendali li regala, contribuendo alla visibilità del brand. Non è raro ricevere da amici o conoscenti penne, chiavette USB o accendini che pubblicizzano aziende di ogni tipo. Ma quali sono i gadget più efficaci? Gli articoli di cancelleria sono quelli che funzionano meglio, essendo usati da tutti e spesso presenti sulle scrivanie di uffici e negozi. Anche tote bag e shopper garantiscono una buona visibilità al brand pubblicizzato, così come le t-shirt. Infine, è importante sottolineare un elemento cruciale. Contrariamente a quanto si possa pensare, la gente non butta facilmente i gadget aziendali, che hanno una vita media di 5 anni.