Incidente a Sanremo: due feriti in via Galileo Galilei, intervento di Vigili del Fuoco e 118

Intorno alle 23 di questa sera si è verificato un incidente stradale in via Galileo Galilei, all’altezza del civico 81, a Sanremo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, rendendo necessario un intervento tempestivo delle squadre di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del Sanremo Soccorso - Misericordia di Sanremo ODV, supportati dal Mezzo di Soccorso di Base (MSB) e dall’automedica Alfa2. Presenti anche una squadra dei Vigili del Fuoco per garantire la messa in sicurezza dell’area e il supporto operativo, insieme a due volanti della polizia stradale, che hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e regolato il traffico lungo la strada.

Le condizioni dei due coinvolti non sono ancora note, ma entrambi sono stati soccorsi sul posto e trasportati al pronto soccorso di Sanremo in codice giallo.

(Notizia in aggiornamento)