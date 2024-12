Santo Stefano al Mare: il comune affiderà la Rsa di lungomare D'Albertis, pubblicato il bando e ripresa dell'attività nel 2025

L’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare sta proseguendo l’iter per l’affidamento della gestione della residenza protetta “Violante D’Albertis”, per far sì che venga ripresa l’attività nel 2025. E’ stato stabilito, infatti, di dare avvio al procedimento amministrativo per la concessione ad un soggetto esterno, che verrà individuato tramite un bando, della gestione della residenza.

“Stiamo proseguendo l’iter – afferma il Sindaco Marcello Pallini - per ridare alla nostra comunità un servizio socioassistenziale fondamentale. Abbiamo dovuto affrontare una procedura complessa, ma riteniamo che la riapertura della residenza protetta sia un servizio importante per gli anziani della nostra comunità. Seguirà, nel rispetto dei tempi burocratici, la pubblicazione del bando, grazie al quale verrà individuato il soggetto gestore e riteniamo che la struttura possa riprendere l’attività nel corso del 2025. Ringrazio i miei colleghi amministratori e il Segretario Comunale, Alberto Arvasi, per l’impegno profuso per portare avanti questa pratica e gli uffici comunali, che si sono attivati con professionalità.”

La concessione avrà durata di 18 anni ed il valore presunto della concessione è pari a 13.205.700 euro.