Cripto da record: BTC a oltre 100.000 dollari e PEPU supera i 72 milioni di dollari in prevendita

Bitcoin (BTC) ha raggiunto un nuovo massimo storico 103.600 dollari giovedì 5 dicembre, durante le prime ore di trading asiatico. L’attesissimo traguardo delle sei cifre arriva poche ore dopo la nomina ufficiale da parte di Donald Trump dell’avvocato pro-cripto Paul Atkins come Presidente della SEC. Bitcoin però non è l’unico token a far parlare di sé in queste ore ma c’è anche Pepe Unchained (PEPU) che continua la sua corsa in presale, sfondando il tetto dei 70 milioni di dollari in finanziamenti.

Bitcoin supera la soglia dei $100.000

Dopo una settimana di movimenti laterali, Bitcoin ha finalmente sfondato la barriera dei 100.000 dollari. Gli analisti collegano questo rally alla vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, ma non è stato l’unico fattore a spingere il prezzo oltre questa soglia.

Secondo gli analisti di mercato, il superamento dei $100.000 era imminente, grazie a una serie di fattori perfettamente allineati che hanno spinto il prezzo verso l’alto. Bitcoin ha così raggiunto il settimo posto tra gli asset più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato. Inoltre, negli ultimi 10 giorni di trading, gli ETF di Bitcoin hanno registrato afflussi straordinari per un totale di oltre 3,5 miliardi di dollari.

Il recente rally di BTC ha spinto sostenitori come MicroStrategy (MSTR) e Metaplanet ad annunciare nuovi acquisti di Bitcoin. MicroStrategy detiene ora l’1,5% dell’intera offerta del token. Gli investitori realizzeranno profitti, alimentando un rally completo delle criptovalute, con previsioni di investitori che entreranno anche su altri asset digitali come Solana (SOL) ed Ethereum (ETH).

Gli esperti del settore prevedono che il nuovo ATH di Bitcoin porterà a una crescita significativa dell'intero settore, cosa che possiamo già vedere se consideriamo l’entrata di somme notevoli in altri progetti, come quelli in prevendita. A tal proposito, il più grande di sempre è Pepe Unchained, che ha raccolto oltre 72 milioni di dollari.

Il futuro delle criptovalute e le meme coin

Con Bitcoin in un trend rialzista e in pieno sentimento positivo, non è possibile escludere che segmenti più piccoli, ma comunque potenzialmente redditizi, vedano una crescita esponenziale. Questo potrebbe dunque essere il momento cruciale per l’esplosione delle meme coin che, nel corso del 2025, potrebbero diventare attori principali delle strategie di investimento di molti trader.

Il 2024 è già stato un anno favorevole. Anno in cui token come PEPE, FLOKI, DOGE, SHIB e molte altre criptovalute del segmento sono stati interessati da aumenti notevoli. Tuttavia con l’arrivo di PEPU le cose potrebbero cambiare, anche perché è una delle prime meme coin a offrire soluzioni di utilità e scalabilità concrete.

Pepe Unchained mira a creare un ecosistema su blockchain Layer-2, offrendo un ambiente complesso e multisfaccettato in cui investire. I trader potranno beneficiare di transazioni più veloci e costi gas inferiori rispetto alla Layer-1, ma le sorprese non finiscono qui. Il team di sviluppo ha già preparato tante novità in tal senso, introducendo un sistema di sovvenzioni per gli sviluppatori che adottano la Pepe chain e un launchpad per creare meme coin con pochi clic del mouse. Emulando in questo senso Pump.fun di Solana ma su Ethereum.

Strumenti, questi, che vanno ad aggiungersi alle funzionalità dell’ecosistema e che attraggono sempre più investitori alla ricerca di un nuovo prodotto vincente. Per seguire tutte le novità in merito al progetto, gli investitori possono diventare parte della community tramite la pagina social X o il canale Telegram, che ospitano collettivamente più di 80.000 follower.

La fine della presale di PEPU

Tuttavia, è necessario ricordare che manca davvero poco alla fine della presale quindi chi vuole ottenere potenziali ritorni 100x al lancio di PEPU sugli exchange non può attendere ulteriormente. Il prezzo del token è ancora sufficientemente basso per consolidare la propria posizione, PEPU è disponibile a 0,01295$ per token e il costo resterà tale fino alla fine della prevendita che termirà tra una settimana. Per l’acquisto è necessario avere un wallet compatibile (come Metamask) ed effettuare lo scambio tramite criptovalute o carta di credito.

Vai alla presale di Pepe Unchained