Feste e ponti del 2025: come massimizzare le vacanze con pochi giorni di ferie, le strategie degli imperiesi

Il 2025 sarà un anno generoso in tema di ponti, usando una decina di giorni strategici di ferie, si potranno massimizzare i periodi di vacanza e godere quasi di 40 giorni di riposo.

A fine anno si inizia ad analizzare attentamente il calendario delle festività dell’anno successivo, per cercare di fruire di periodi pausa dal lavoro, sfruttando le feste comandante e i fine settimana, senza dover necessariamente utilizzare troppi giorni di ferie.

Nel 2025 il 1° gennaio, Capodanno, è mercoledì, con due giorni di ferie, giovedì e venerdì, è l’ottimo inizio per sei giorni di riposo, che terminano il 6 gennaio con l’Epifania.

A Pasqua e Pasquetta, il 20 e 21 aprile, alle due giornate di festa è facile attaccare altri tre giorni per arrivare fino a venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione, per una settimana abbondante di vacanza.

Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cade di giovedì, con la possibilità di quattro giorni di riposo prendendo solamente il venerdì. La Festa della Repubblica, 2 giugno, è lunedì, l’ottima conclusione di un weekend lungo, come Ferragosto, il 15 agosto. Nessun ponte a Ognissanti, il 1° novembre, che cade di sabato. L’Immacolata, invece, 8 dicembre, cade di lunedì e ci regala un weekend lungo di tre giorni.

Per gli imperiesi, mercoledì 26 novembre, ricorre il Santo Patrono, San Leonardo, e con due giorni di ferie si può restare cinque giorni in vacanza. Per i sanremesi si potrà allungare un weekend di ottobre, visto che il 13 è il giorno di San Romolo ed è un lunedì. Infine, il periodo natalizio, in cui è possibile concedersi otto giorni di 'stop' dal lavoro incastrando tre giorni di ferie tra il 25 dicembre e il 1 gennaio.