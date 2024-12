Sanremo: rotonda del porto vecchio semi distrutta da un'auto pirata, sarà inchiodato dalle telecamere (Foto)

Centra in pieno la fioriera posizionata sulla rotonda di via Nazario Sauro e la scaglia sulla strada, distruggendola. Poi, incurante per l'accaduto, fugge dileguandosi.

E’ stata un’auto che è poi fuggita via, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per raccogliere testimonianze e liberare la carreggiata dall'ingombro.

Sembra che a causare il danno sia stata un'utilitaria con targa italiana. A breve l'autore del fatto sarà individuato, grazie alle telecamere presenti proprio sulla rotonda. Verrà sanzionato per la fuga e dovrà risarcire il danno provocato.