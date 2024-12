Taggia, confronto acceso in Consiglio comunale: dibattito su bilancio e ruolo dei consiglieri incaricati

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Taggia si è acceso un confronto serrato tra il consigliere di minoranza Giuseppe Federico e il sindaco Mario Conio, e che ha visto anche gli interventi dei consiglieri di maggioranza Chiara Cerri e Roberto Ceresola, oltre all'assessore Manuel Fichera e il consigliere di minoranza Gabriele Cascino. Al centro del dibattito, la variazione al bilancio di previsione e il ruolo dei consiglieri incaricati.

Federico ha infatti sollevato dubbi sugli incarichi attribuiti e sull’effettivo ruolo dei consiglieri incaricati, mentre il sindaco ha risposto difendendo l’operato della maggioranza. "Da quando sono qui, non riesco a capire perché ogni volta che si discute di bilancio debba intervenire un consigliere comunale e non l’assessore competente. Se un consigliere si assume la responsabilità di intervenire su questioni tecniche di bilancio, forse dovrebbe avere la delega per farlo," ha dichiarato il consigliere di minoranza che ha poi aggiunto: "I consiglieri incaricati non possono avere un portafoglio autonomo per decidere come disporre le risorse pubbliche. Serve chiarezza nei confronti dei cittadini."

Il sindaco Mario Conio ha risposto con fermezza, sottolineando che le accuse mosse dalla minoranza sono infondate. "Consigliere Federico, il nostro approccio è pienamente legittimo e rispettoso delle norme. Le risorse vengono allocate con atti ufficiali di giunta e non ci sono atti verso l’esterno che possano configurare anomalie. I consiglieri incaricati svolgono un ruolo di supporto e confronto interno, senza prendere decisioni autonome sulla gestione delle risorse," ha dichiarato.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Questa amministrazione lavora come un gruppo coeso, dove ogni delega viene assegnata in modo trasparente. La redistribuzione delle risorse a fine anno, non utilizzate per varie ragioni, è una pratica comune e necessaria per una gestione efficace. Accusare il nostro operato di irregolarità senza basi concrete è un atto scorretto nei confronti dei cittadini."

Il consigliere Ceresola, chiamato in causa direttamente da Federico, ha chiarito il proprio ruolo. "Vorrei ribadire che non ho portafoglio né la possibilità di prendere decisioni autonome sul bilancio. Mi limito a contattare associazioni sportive e a segnalare eventuali necessità al sindaco. Ogni decisione sulle risorse è presa esclusivamente dal sindaco o dalla giunta," ha precisato.