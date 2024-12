Denis Perrone rappresenta Vallecrosia alle celebrazioni di Santa Barbara a Sanremo (Foto e video)

Prima uscita ufficiale per il neo assessore di Vallecrosia Denis Perrone. Ha presenziato alle celebrazioni di Santa Barbara, patrona della marina militare, svoltesi questa mattina a Sanremo.

Ha rappresentato la città della famiglia alla santa messa, celebrata dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, alla chiesa di Nostra Signora della Misericordia Marina e poi alla cerimonia di tutti i caduti in mare presso il monumento Anmi situato in piazzale Vesco del porto vecchio a Sanremo.

Per l'occasione erano presenti autorità civili e militari, locali, provinciali e regionali. "E' stato un onore per me rappresentare Vallecrosia in questa circostanza" - commenta Denis Perrone, che è diventato assessore dopo che Antonino Fazzari, per motivi personali, ha deciso di lasciare la carica - "E' la prima uscita ufficiale da assessore".