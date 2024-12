Giovedì pomeriggio a Ventimiglia ‘Accendiamo il Natale’: un evento per l’accensione delle luminarie

Fervono i preparativi in città in vista di “Accendiamo il Natale”, lo spettacolo che, giovedì prossimo a partire dalle 16.45, accompagnerà la cittadinanza al magico momento dell’accensione delle luminarie. Oggi infatti è iniziata l’installazione del grande albero di Natale che, troneggiando in Piazza della Libertà, farà da cornice agli spettacoli che animeranno la piazza e le vie pedonali del centro cittadino. Domani sarà la volta di ulteriori elementi decorativi.

“Sarà un’occasione per riscoprire il nostro senso di comunità e per vivere tutti insieme la magia del natale – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Serena Calcopietro. Alle 16.45 daremo il via alla sfilata “Luci Itineranti” di FEM Spettacoli, che ci accompagnerà fino alle 18 quando inizieranno gli spettacoli di giocolieri e trampolieri del duo “Squilibrio e Fortunello” che precederanno il momento dell’accensione delle luminarie in tutta la città. Un evento pensato soprattutto per far divertire i bambini e le loro famiglie: vi aspettiamo numerosi!”.