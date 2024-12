Pallavolo: nuova netta vittoria per la Grafiche Amadeo maschile in Serie C, 3-0 al Colombo Genova

Ancora una vittoria per 3-0 (25-21, 25-20 e 25-16), per la Grafiche Amadeo nel campionato regionale di Serie C maschile.

I ragazzi del Riviera Volley Sanremo hanno superato nettamente il Colombo Genova e mister Marco Biglieri ha fatto ruotare tutta la formazione con l'esordio dei giovani Alessio Balbo nel ruolo di schiacciatore, Mattia Savini nel palleggio e Giovanni Corsaro nel ruolo di opposto.

Con questo risultato la Grafiche Amadeo mantiene la vetta della classifica con 15 punti, seguito a 12 dal Volley Sabazia. Prossima gara sabato alle 20.30 alla palestra Lago Figoi contro l'ostico San Antonio Genova.