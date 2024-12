XRP +30% in 24 ore mentre PEPU supera i $60 milioni in finanziamenti

XRP di Ripple, dopo gli ultimi, turbolenti anni, sta finalmente vedendo la luce e il token ha ottenuto apprezzamenti che ne hanno spinto il valore a 2,4$. Ma cosa ha portato a questa crescita esplosiva del 30% nelle ultimem 24 ore? Sembra che la situazione sia dovuta a una concomitanza di fattori.

Allo stesso modo Pepe Unchained, il progetto della meme coin PEPU, sta superando ogni aspettativa e potrebbe ancora battere tutti i suoi record negli ultimi 10 giorni di prevendita. Gli investitori sono in fibrillazione e il lancio sugli exchange potrebbe aprire nuovi scenari rialzisti.

Cosa succede con XRP

Il primo fattore legato al trend rialzista di XRP può essere identificato con la questione di Ripple USD (RLUSD), la nuova stablecoin di Ripple Labs che potrebbe ricevere l’approvazione dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York ed essere lanciata il 4 dicembre. Una volta ottenuta l'approvazione, Ripple Labs sarà in grado di offrire legalmente RLUSD, una stablecoin collateralizzata ancorata al dollaro.

Il lancio di RLUSD avviene in un momento in cui Ripple è impegnata in una battaglia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per dimostrare che XRP non è un titolo non registrato. Mentre il caso è attualmente nella fase di appello presso la Seconda Corte d'Appello, potrebbe essere archiviato con le dimissioni del presidente della SEC, Gary Gensler. Altro fattore, questo, che ha certamente contribuito a spingere XRP verso nuovi valori positivi. In ogni caso, RLUSD di Ripple rappresenterà un'alternativa stabile, non soggetta alla volatilità come XRP.

Perché Pepe Unchained è una valida alternativa d’investimennto

Se da un lato investire in XRP in questo momento potrebbe sembrare una buona idea, ci sono anche molti elementi che rendono l’investimento meno sicuro. Una volta che RLUSD sarà disponibile, infatti, XRP potrebbe subire deprezzamenti a favore di una stablecoin meno soggetta a volatilità. Per questo gli investitori stanno cercando anche opportunità alternative che sembra siano state identificate proprio in Pepe Unchained, un progetto in presale afferente alla sfera delle meme coin.

Il token PEPU ha un costo di 0,01295$, un prezzo bloccato fino al termine della prevendita, particolarmente vantaggioso sia per chi ha grandi capitali sia per chi vuole investire somme contenute. Trattandosi di una meme coin, molti potrebbero pensare che si tratti di un token speculativo ma in realtà il team di sviluppo ha esposto in maniera precisa il progetto, con tutte le indicazioni del caso incluse nel whitepaper ufficiale.

Di cosa si tratta quindi? Naturalmente, essendo un token meme, non può non avere una mascotte facilmente riconoscibile e apprezzata da tutti i cosiddetti “degen”: Pepe the Frog. La rana viene costantemente presentata in situazioni differenti per stimolare la community con meme a tema sul profilo X ufficiale.

Pepe fa già parte dello zeitgeist nel mondo delle criptovalute ma viene qui illustrato in una nuova veste, ovvero con un cervello in continua espansione, a rappresentare le potenzialità di crescita del token PEPU. Dotato di un proprio ecosistema su blockchain Ethereum Layer-2, questa criptovaluta può vantare scambi più efficienti e a costi inferiori, ma non solo.

L’ecosistema sarà dotato di bridge ed exchange decentralizzato, per fornire tutte le attività sul proprio circuito interno, senza dimenticare di ricompensare i supporter. Ciò avviene tramite il protocollo di staking, che offre un APY dinamico, attirando persino gli sviluppatori con sovvenzioni mirate a far crescere l’ecosistema sul breve e lungo periodo.

Date le tante soluzioni di utilità, la prevendita ha raccolto oltre 60 milioni di dollari in finanziamenti e pur mancando solo 10 giorni al termine della stessa, l’afflusso di capitali non sembra accennare a diminuire. Gli investitori interessati dovrebbero quindi prendere seriamente in considerazione il progetto in questo momento poiché gli analisti hanno già previsto una potenziale esplosione di prezzo, con crescita 100x o superiore all’arrivo di PEPU sugli exchange.

