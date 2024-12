Carenza d'organico nei reparti di Cardiologia: Asl 1 Imperiese sottoscrive una convenzione con Asl 4

Gravi problemi di personale per il reparto di Cardiologia in Asl 1 Imperia. La carenza d’organico ormai cronica in tutti i settori, sta colpendo il reparto da tempo e, in particolare tra il personale idoneo ad impiantare Pace Maker e ad eseguire ablazioni transcatetere.

Per garantire l'esecuzione delle attività, nell’ottobre scorso l’Asl 1 Imperiese ha chiesto ‘aiuto’ all’azienda n° 4 del Tigullio, per effettuare prestazioni specialistiche negli ospedali di Imperia e Sanremo. Asl 4 ha espresso la propria disponibilità all'avvio della collaborazione richiesta e, la Regione ed Alisa hanno disposto che, per far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale (ma anche per ridurre le lista d’attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni), la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale della Dirigenza può essere aumentata fino a 100 euro come previsto dal Decreto del 2023, convertito in Legge.

Le tariffe saranno applicate fino al 31 dicembre 2026. E’ stato quindi approvato lo schema di convenzione con Asl 4 per gli ospedali di Sanremo ed Imperia. Asl 1 pagherà all’azienda del Levante ligure, 725 euro per turni diurni da 6 ore di presenza in reparto e che i costi complessivi sono fissati in 17.400 euro.