Festival di Sanremo, Carlo Conti ha scelto: ecco i trenta cantanti in gara alla 75ª edizione

Cambia la direzione artistica e la conduzione, ma non cambia la tradizione istituzionale firmata Rai. Così come Amadeus, anche Carlo Conti ha scelto il Tg1 per annunciare i 30 cantanti (inizialmente dovevano essere 24, poi la rosa è stata ampliata all’ultimo minuto) in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, la 75ª, che andrà in scena dall’11 al 15 febbraio.

I big in gara saranno: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.

Conti, come noto, ha scelto anche di reintrodurre la categoria ‘Giovani’ che sarà composta di solo quattro concorrenti, scelti in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo con ‘SaràSanremo’, in programma in prima serata il prossimo 18 dicembre.