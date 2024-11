Bordighera: il gabbiano le 'ruba' il portafogli mentre si trova seduta sulla panchina ma lo abbandona sugli scogli

E’ davvero curiosa la disavventura, per fortuna a lieto fine, occorsa oggi ad una donna di Dolceacqua che, approfittando della bella giornata, ha trascorso un paio d’ore nella zona del porto di Bordighera, dove su una panchina ha consumato il pranzo.

La donna, che ci ha poi raccontato il curioso episodio, stava mangiando quando un gabbiano le ha ‘sfilato’ il portafogli dalla borsetta aperta che aveva a fianco. Giusto il tempo di capire cosa stava accadendo e il gabbiano è fuggito via con il portafogli in bocca.

Preoccupata più che altro per i documenti, la donna si è recata immediatamente dai Carabinieri ma, proprio mentre stava facendo la denuncia, è stata avvertita da alcuni amici che erano con lei sulla panchina, del ritrovamento del portafogli. Il gabbiano, infatti, lo aveva ‘sganciato’ sugli scogli e, fortunatamente non in mare.

La donna ne è così rientrata in possesso.