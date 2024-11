Autunnonero torna a Triora, un nuovo Ghost Tour notturno nel Paese delle Streghe

Il Ghost Tour di Autunnonero – un itinerario notturno a piedi condotto da “Storyteller”, narratori di storia e leggende – ritorna nel “Paese delle Streghe” e dà il via a una nuova collaborazione tra il Comune di Triora e Autunnonero, un tempo associazione culturale, ora impresa culturale e creativa fondata dallo storico direttore artistico Andrea Scibilia.

Sabato 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, Autunnonero ICC, con il patrocinio del Comune di Triora, presenta un evento speciale di lancio del nuovo Ghost Tour. Una giornata all’insegna del mistero che inizierà con una visita libera alla suggestiva chiesa di San Bernardino (aperta in via straordinaria dalle 14:30 alle 17:00) e proseguirà con un Ghost Tour in sei tappe condotto da sei Storyteller, un piccolo rinfresco nel Museo Etnografico e della Stregoneria (visitabile gratuitamente dalle 14:00 alle 20:00) e un laboratorio dal titolo “Rito del Solstizio, tra luce ed ombra” a cura della ricercatrice folklorica e “incantastorie” Sibilla Pinocchio, in cui i partecipanti creeranno una lanterna con piante difensive e di fertilità legate al solstizio. Il Ghost Tour Triora riprenderà poi ufficialmente nell’estate 2025 con molte novità.

Esattamente 20 anni fa, nel 2004, veniva presentato a Triora il fumetto “Il Sorriso della Bàgiua”, di Andrea e Alessandro Scibilia, ispirato al famoso processo alle streghe, e nel 2006 nasceva nella stessa Triora Autunnonero - Festival di Folklore e Cultura Horror, creato e diretto da Andrea Scibilia. Da allora un filo rosso ha sempre legato Autunnonero e Triora, nell’ottica di una valorizzazione e promozione culturale del borgo. La stessa mission incarnata oggi dal progetto “I Custodi di Triora”, promosso dal Comune e finanziato con i fondi del PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici, che è diventato l’occasione per la nascita di una nuova collaborazione.

PROGRAMMA

GHOST TOUR TRIORA – SPECIALE SOLSTIZIO D’INVERNO

Ore 16:30

Aspettando il Ghost Tour Triora: visita libera alla chiesa di San Bernardino

(aperta in via straordinaria dalle 14:30 alle 17:00)

Ore 17:00

Ghost Tour Triora

Un viaggio speciale tra i misteri del Paese delle Streghe condotto per l’occasione da sei Storyteller di Autunnonero, che con le loro lanterne e grimori racconteranno storia, leggenda e folklore di Triora: dai segreti della chiesa di San Bernardino, con i suoi spaventosi affreschi quattrocenteschi del Giudizio Universale, dei sette peccati capitali e del limbo dei bambini morti prima del battesimo, alla religiosità popolare legata ai solstizi, dalle storie delle “bàgiue” di Triora all’antico e dimenticato palazzo della nobile famiglia Capponi, fino alle vicende del famoso processo alle streghe del 1587.

Ore 18:30

Piccolo rinfresco nel Museo Etnografico e della Stregoneria

(il museo potrà essere visitato gratuitamente dalle 14:00 alle 20:00)

Ore 19:00

“Rito del Solstizio, tra luce ed ombra”

Laboratorio a cura della ricercatrice folklorica Sibilla Pinocchio

Descrizione del laboratorio: Lo stereotipo della strega la dipinge come una donna povera e anziana o una giovane ammaliatrice, ma a Triora i documenti di fine ‘500 narrano una storia diversa, perché a essere inquisite furono anche le nobildonne. Fra le torturate c'era Isotta, matrona della nobile famiglia Stella, che visse e morì nel palazzo in cui fu accolto il commissario Giulio Scribani, figura importante nel processo alle streghe, e che oggi è la sede del Museo Etnografico e della Stregoneria.

In questo laboratorio dedicato alla lotta fra le energie della luce e dell'ombra, che cade proprio nel giorno del solstizio d’inverno, i partecipanti creeranno, guidati dall’incantastorie Sibilla Pinocchio, una lanterna con piante difensive e legate alla fertilità. Al termine, quando Venere brillerà nel cielo, i partecipanti potranno accendere la propria lanterna dei desideri sulla pietra del sole, nella Piazza della Collegiata, per invitare l’astro a tornare.

I biglietti, che includono la partecipazione a tutte le attività della giornata, sono in vendita sul sito di Autunnonero al costo di 21 euro. Il numero di posti è limitato.

Direzione artistica: Andrea Scibilia

Storyteller: Andrea Bellanova, Giovanni De Mattia, Désirée Durando, Kristal Martella, Brigida Melga, Ginevra Scarcia



Info e prenotazioni: www.autunnonero.com - ghosttour@autunnonero.com

Seguite Autunnonero su: www.facebook.com/autunnonerofest - www.instagram.com/autunnonerofest