Ventimiglia, 425 espulsioni e 5.882 riammissioni alla frontiera nel 2024: ridotti i bivacchi e rafforzata la sicurezza

Si è riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, per discutere la situazione di sicurezza nella città di Ventimiglia. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, tra cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Simone Martano, e della Guardia di Finanza, Colonnello Omar Salvini.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato un netto miglioramento nella gestione della sicurezza pubblica, grazie alla diminuzione della presenza di immigrati irregolari nella città. Attualmente, si registrano circa 40-50 presenze giornaliere, rispetto alle oltre 600 dello scorso anno, anche grazie alla decisione della giustizia francese di riaprire la frontiera. Si è inoltre riscontrata una quasi totale eliminazione dei bivacchi che avevano causato degrado nelle aree centrali, come i giardini pubblici, la stazione ferroviaria e le adiacenze del Teatro comunale.

Gli interventi, tra cui lo sgombero degli accampamenti lungo il fiume Roja e l’installazione di paratie per inibirne l’accesso, sono stati effettuati in collaborazione tra Prefettura e Amministrazione comunale. Tuttavia, sono stati segnalati accampamenti sporadici in zone più distanti dal centro, soggetti a controlli continui.

Nel 2024, le Forze dell’Ordine hanno adottato 425 provvedimenti di espulsione nei confronti di migranti irregolari a Ventimiglia, pari all’80% del totale provinciale (531 espulsioni). Inoltre, la Polizia di Frontiera ha effettuato 5.882 riammissioni passive alla frontiera francese, restituendo migranti alla Polizia francese. L’attività delle Forze dell’Ordine è stata potenziata anche grazie al contributo dei militari dell’Operazione Strade Sicure, che hanno intensificato i controlli al confine. Gli interventi hanno portato a risultati importanti nella repressione di reati legati al traffico di stupefacenti, al transito di clandestini e all’arresto di latitanti.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla lotta alla vendita di merce contraffatta, fenomeno comune durante il mercato settimanale di Ventimiglia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2.500 pezzi di merce contraffatta e 1.800 articoli non conformi alle norme europee, denunciando numerosi responsabili.

Il sindaco, Flavio Di Muro, ha inoltre adottato diverse ordinanze restrittive in accordo con il Prefetto, per contrastare situazioni di degrado e irregolarità, inclusi divieti di bivacco, limitazioni sulla vendita di alcolici e controlli su attività commerciali. La Caritas continua a fornire assistenza ai migranti più vulnerabili presso il Punto di Accoglienza Diffusa (PAD), offrendo supporto sanitario, legale e attività ricreative per i minori. Il Prefetto ha annunciato l’istruttoria per il rinnovo della convenzione con la Caritas e l’intenzione di valutare nuove strutture per ampliare i servizi di accoglienza.

Il Prefetto Romeo ha definito il bilancio del 2024 certamente positivo, evidenziando il forte impegno delle Forze dell’Ordine e dell’Amministrazione comunale nel garantire sicurezza e decoro. La città di Ventimiglia si conferma un modello operativo nella gestione dei flussi migratori e nella repressione dei fenomeni connessi, come il traffico di persone e la contraffazione. L’obiettivo, ha sottolineato il Prefetto, è mantenere alti gli standard di sicurezza raggiunti, proseguendo con controlli straordinari e presidi fissi sul territorio.