Sanremo: ruba il portafogli di una donna ma viene fermato in pochi secondi dalla Municipale, 39enne arrestato (Foto)

Aveva commesso l’ennesimo furto con destrezza, come altri messi a segno negli ultimi tempi, ma questa volta è stato fermato immediatamente dalla Polizia Municipale.

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 12, all’incrocio tra via Volta e via Pallavicino a Sanremo. L’uomo, un 39enne extracomunitario, ha rubato il portafogli di una donna di 53 anni che stava camminando nella zona. Una volta accortasi del furto, la donna si è messa ad urlare, attraendo l’attenzione degli agenti presenti sul posto per l’uscita degli alunni dalle scuole.

Questi si sono messi al suo inseguimento e lo hanno braccato poco distante, non senza difficoltà visto che ha opposto duramente resistenza. Alla fine è stato ammanettato e portato al Comando di Villa Margotta, mentre uno degli agenti è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del ‘Borea’ per alcune contusioni ed escoriazioni.

Il 39enne è stato segnalato nel laboratorio dattiloscopio della Municipale matuziana mentre il portafogli è stato restituito alla donna derubata. Ora l’extracomunitario, in stato di fermo, verrà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.