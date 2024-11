Sanremo, è lotta a tutto campo contro gli incivili dei rifiuti: nuove fototrappole su strada Borgo Tinasso (Foto)

Nel segno della continuità. La città di Sanremo intensifica la sua lotta contro l'abbandono dei rifiuti con l'installazione di nuove fototrappole. Dopo quella posizionata a metà novembre in salita Debernardi, di recente è stato effettuato un primo sopralluogo su strada Borgo Tinasso, dove a breve le telecamere potrebbero essere installate e rese operative. La stessa operazione verrà poi realizzata in via Martiri, un’altra area in cui, nelle ultime settimane, i controlli delle forze dell'ordine hanno permesso di ottenere piccoli risultati positivi, ma che non sono ancora sufficienti per risolvere il problema.

Il Comune e la polizia locale, pur continuando a presidiare le zone centrali della città, stanno quindi estendendo la propria attività di contrasto agli incivili anche nelle aree periferiche. L’uso delle fototrappole si inserisce in una strategia più ampia per garantire il rispetto delle regole e tutelare il decoro urbano. Questi dispositivi consentiranno di monitorare e registrare chi abbandona rifiuti in modo illecito, raccogliendo prove per identificare i responsabili e procedere con le dovute sanzioni (come accaduto di recente proprio in salita Debernardi, ndr). Si tratta di un’azione concreta per affrontare un problema che spesso si manifesta lontano dai riflettori delle aree centrali, ma che ha un impatto significativo sull’ambiente e sulla vivibilità delle zone periferiche, dando continuità a quanto promesso lo scorso ottobre dal Comune e da Amaie Energie.

Con le nuove fototrappole, Sanremo lancia un segnale deciso: l'abbandono dei rifiuti non sarà più tollerato in nessuna parte del territorio comunale. L’obiettivo, fanno sapere da Palazzo Bellevue, è sensibilizzare la popolazione e contrastare i comportamenti incivili, responsabilizzando chi frequenta queste aree. La collaborazione tra cittadini e istituzioni sarà fondamentale per ottenere risultati duraturi, contribuendo a preservare il decoro della città e delle sue periferie.