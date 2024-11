Sanità, Ioculano (PD): "Le parole di Bucci sul confronto sanità pubblica vs privata di una banalità clamorosa"

''Le parole di Bucci sul confronto tra sanità pubblica contro sanità privata sono di una banalità clamorosa. 'Se la sanità privata riesce a pagare di più i professionisti, ad avere macchine migliori e a far pagare le prestazioni allo stesso prezzo, facciamoci delle domande: perché loro sì e noi no?' Se questa è l'impostazione, temo che ne vedremo delle belle”.

così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano in replica alle parole di Bucci su sanità pubblica e privata. “Forse bisogna partire dalle basi – prosegue - e farebbe bene l'assessore alla sanità Nicolò a spiegare al Presidente Bucci che il sistema sanitario pubblico si fa carico di oneri e prestazioni a cui il privato non è tenuto. Che poi ci siano margini di miglioramento nel pubblico è indubbio, ma è doveroso riconoscere e distinguere le funzioni e la responsabilità che gravano sul pubblico con evidenti ricadute anche economiche. Se non si parte da questa consapevolezza, non andranno lontano".