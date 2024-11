Sanremo: catturato 27enne in fuga, condannato per maltrattamenti e tentata estorsione

La Polizia di Stato di Sanremo ha arrestato un 27enne italiano responsabile di gravi episodi di violenza familiare avvenuti nel 2018, per i quali era stato condannato per maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti della madre.

Nonostante la condanna definitiva e l’ordine di carcerazione emesso nel settembre 2024, il giovane si era reso irreperibile. Grazie a una paziente attività investigativa, gli agenti sono riusciti a localizzarlo in una casa vacanza a Sanremo. Martedì 19 novembre è scattato il blitz che ha portato alla sua cattura.

Gli abusi avevano costretto la madre dell'uomo a rifugiarsi in una struttura protetta per salvaguardare la propria incolumità. L’accurato lavoro investigativo degli agenti aveva portato, già all’epoca, all’emissione di una misura cautelare di custodia in carcere per il giovane. Durante l’arresto iniziale, avvenuto presso la sua abitazione, il 27enne era stato trovato in possesso di una significativa quantità di marijuana, oltre a materiale per la coltivazione e il confezionamento della droga, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Completate le formalità di rito, il 27enne è stato trasferito presso la Casa di Reclusione di Sanremo, dove sconterà una pena di cinque mesi e ventotto giorni di reclusione.