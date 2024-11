Inclusione lavorativa per donne vittime di violenza: il progetto di Impresa Donna e Confesercenti Imperia

Mobilitazioni, guide, inclusione lavorativa ed eventi sono alcune delle iniziative che verranno proposte in provincia di Imperia da Confesercenti e da Impresa Donna in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Confermano così il loro impegno e ruolo non solo come rappresentanti del tessuto economico ma anche come protagonisti di un cambiamento culturale indispensabile per contrastare la violenza e valorizzare il ruolo delle donne nella società. "Il numero di donne che subiscono violenza è in aumento in provincia di Imperia secondo i dati dei centri antiviolenza" - dice Erika Martini, presidente provinciale di Impresa Donna - "Politiche che riguardano la sensibilizzazione su questi temi ce ne sono davvero tante, come le panchine e le scarpette rosse, e sono importantissime ma ci sembrava il caso di fare un progetto concreto che andasse a pescare quelli che erano gli sgravi contributivi dati dall'Inps ma anche una campagna informativa più esplicita. Questa donne spesso non sono pronte a intraprendere percorsi psicologici nei centri antiviolenza ma magari hanno bisogno di un lavoro per uscire da nuclei problematici. Essere al fianco delle donne significa creare condizioni favorevoli, dobbiamo offrire supporto e accompagnamento a chi cerca la propria strada, consapevoli che il lavoro e l’impresa sono strumenti fondamentali per contrastare la violenza, costruendo percorsi di autonomia e resilienza".

Domani una delegazione di Impresa Donna sarà presente all'evento di F.I.D.A.P.A.: “Le donne anche a bocca chiusa cantano”, che si svolgerà a Sanremo. "Lunedì parteciperemo a un evento Fidapa che si svolgerà al Palafiori dalle 10.30 alle 11.30" - svela Erika Martini, presidente provinciale di Impresa Donna - "Sarà un'occasione per presentare sia il nostro vademecum, che è il riassunto del progetto, sia gli attori che hanno giocato un ruolo importante per questo progetto: da Regione Liguria all'Inps, ai centri antiviolenza e a Impresa Donna. Partecipiamo insieme a tutte le altre associazioni per dare un segno di unità e di rete per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Presenteremo i nostri eventi e poi continueremo concretamente con i nostri progetti. Verrà presentata anche la campagna nazionale di Confesercenti: 'Noi facciamo quadrato', che verrà esposto nelle vetrine dei nostri commercianti nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne".

Impresa Donna e Confesercenti hanno, infatti, lanciato a livello nazionale la campagna “Red Frame - Facciamo quadrato”, una mobilitazione simbolica in cui imprenditrici e imprenditori domani, lunedì 25 novembre, esporranno una cornice quadrata rossa sulle vetrine dei negozi di tutta Italia. ”Con questa campagna intendiamo mandare un messaggio chiaro: fare quadrato intorno alle donne non è solo un gesto simbolico ma un impegno collettivo" - afferma Barbara Quaresmini, presidente nazionale di Impresa Donna - "Essere al fianco delle donne, significa creare condizioni favorevoli per chi sceglie di intraprendere. Dobbiamo offrire supporto e accompagnamento a chi cerca la propria strada, consapevoli che il lavoro e l’impresa sono strumenti fondamentali per contrastare la violenza, costruendo percorsi di autonomia e resilienza”.

Impresa Donna Imperia, inoltre, ha creato una nuova guida “Donne libere dalla violenza, con il lavoro“ che verrà distribuita nelle attività commerciali e nelle aziende della provincia, in cui sono indicate una serie di informazioni a tutela delle donne vittime di violenza o chi potrebbe essere già a rischio. Con questa pubblicazione sarà possibile conoscere possibili percorsi di fuoriuscita e possibilità di recupero della piena autonomia delle vittime, sotto il profilo economico e lavorativo, grazie ai contributi statali, come la guida “Otto passi“ a cura dell'Inps, regionali, incentivi a favore delle aziende-bando Alfa, ed evidenziare il ruolo centrale dei centri antiviolenza.

"Grazie alla collaborazione con l'agenzia per il lavoro Adecco, abbiamo creato un progetto di inclusione lavorativa rivolto a donne vittime di violenza. Abbiamo individuato delle persone che faranno parte di questo processo di formazione e di inserimento lavorativo" - fa sapere Erika Martini, presidente provinciale di Impresa Donna - "Con il Dipartimento dedicato Adecco Inclusion è iniziato in questi giorni un nuovo percorso di accompagnamento di nove donne vittime di violenza, indicate dai centri antiviolenza, al lavoro, offrendo a loro una prima fase di formazione sulle tematiche relative al mercato del lavoro, ai diritti e ai doveri delle lavoratrici e sul funzionamento dei contratti di assunzione. Tre di loro sono in fase di presentazione ad altrettante aziende della provincia. A seguire ci sarà una fase di accompagnamento rivolto alle aziende sia attraverso un’attività di sensibilizzazione che una consulenza relativa agli sgravi fiscali e alle agevolazioni previste per chi assume donne vittime di violenza".

"Confesercenti e Impresa Donna sono impegnate 365 giorni all'anno e stanno implementando la propria attività attraverso azioni molto concrete, nuove collaborazioni, per costruire e offrire nuovi percorsi alle vittime, dopo la violenza subita" - conclude Ino Bonello, presidente provinciale - "L'obiettivo è di realizzare dei percorsi di affiancamento; promuovere nei luoghi di lavoro momenti di formazione antiviolenza e antimobbing; informare le aziende sui possibili contributi economici e sgravi per chi assume queste persone. Bisogna dare la possibilità alle persone di non sentirsi mai sole".