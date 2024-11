Con l'auto contro un muro tra San Lorenzo ed Imperia sull'Aurelia: conducente in codice giallo all'ospedale

Mobilitazione di soccorsi, questa notte intorno all’una e 30 tra San Lorenzo al Mare ed Imperia, per un incidente avvenuto sull’Aurelia.

Il conducente di un’auto ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento ed ha terminato la sua corsa contro un muro. E’ rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto e, per estrarlo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia.

Una volta estratto è stato preso in cura dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi ed è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.