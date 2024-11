Giornata contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative di sensibilizzazione e approfondimento

Appuntamenti istituzionali, spettacoli e pedalate. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il territorio si mobilita con eventi di sensibilizzazione e approfondimento.

Domenica 24 novembre una “pedalata solidale”, sulla ciclabile da “Ospedaletti a Imperia”, organizzata dal Centro Antiviolenza ISV – Insieme Senza Violenza di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, insieme al Comune di Ospedaletti, Amaie Energia, Città di Ventimiglia, Comune di Sanremo e Città di Imperia. “Pedala con noi per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e dimostrare solidarietà verso tutte le donne del mondo”, dicono le organizzatrici. L’appuntamento è alle 10 a Ospedaletti, ma è possibile aggregarsi in qualsiasi punto del percorso.

Lunedì 25 novembre, alle 10.30, in piazza San Giovanni a Oneglia, un progetto di comunicazione e sensibilizzazione, promosso dalla compagnia locale dei carabinieri, dal titolo “Non sei sola, possiamo aiutarti” a cui hanno aderito l’Amministrazione comunale e il Liceo Amoretti e Artistico. Verranno esposte le opere che gli studenti della classe 5° Grafica hanno realizzato per descrivere il fenomeno e il sostegno che l’Arma può fornire alle vittime di violenza.

Sempre lunedì 25 novembre è in programma una passeggiata solidale organizzata da Marina Caramellino, guida escursionistica, e Bruna Borelli. “Imperia si unisce al coro mondiale contro ogni forma di abuso. Invitiamo tutti a partecipare, indossando un accessorio rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere”, sottolineano le organizzatrici. Il ritrovo è fissato per le 15.30 dal Duomo di Porto Maurizio. Da lì, un percorso suggestivo tra i vicoli e i panorami della città “porterà i partecipanti a riflettere sulla condizione delle donne e a promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza”. Per ulteriori informazioni contattare Marina 337 1066 940.

Alla sera, alle 20.30, presso la sede dell'associazione "Il campo delle fragole" (viale Matteotti 41) la proiezione del film di Ali Asgari La bambina segreta.

Con presidi sparsi su tutta la provincia, le Donne democratiche del Ponente, distribuiranno un biglietto tascabile con tutte le indicazioni utili da seguire se si è vittime di violenza o stalking. “Un’occasione per riflettere, sensibilizzare e promuovere azioni per ricordare che la libertà e il rispetto delle donne sono valori universali”. Gli appuntamenti sono il 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30 in piazza San Giovanni (Imperia), il 23 novembre dalle 16.30 alle 18.30 in piazza Escoffier (Sanremo), il 23 novembre dalle 10 alle 12.30 in via Repubblica (Ventimiglia), il 24 novembre dalle 11 alle 12.30 a Coldirodi, il 24 novembre dalle 10 alle 13 alla fiera di San Leonardo a Imperia e il 28 novembre dalle 10 alle 12 al mercato di Porto Maurizio (Imperia).

A San Lorenzo al Mare, questa mattina, alle 10.30 l’inaugurazione della “panchina rossa” presso i giardini del teatro comunale S. Beckett. Alle 21 Teatro dell’Albero e Le Muse Festival al Femminile ODV presentano la pièce teatrale “Moi” di Chiara Pasetti, con la regia di Alberto Giusta con Lisa Galantina.

A Civezza, domenica 24 novembre, alle 18, nel forum Ricca un incontro dal titolo “Ogni cinque minuti. Parole e note sul tema della violenza sulle donne”, con l’introduzione della psicologa Maria Sepe, e le letture a cura di Teresa Gandolfo e Angelo Giribaldi. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune di Civezza e organizzato in collaborazione con “Posto occupato” si svolgerà l’inaugurazione della “sedia permanente”.

Lunedì 25 novembre alle 21, nella sala consiliare del Comune di Cipressa, la proiezione del film “Le invisibili”.

La Cgil di Imperia organizza uno spettacolo teatrale, domenica 24 novembre, alle 16.30, presso il centro polivalente Falcone (Camporosso). Un evento ideato dal gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. dedicato a Delia Bonuomo, con la partecipazione dell’avvocata Agata Armanetti e della scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann, con le musiche del maestro Gianni Martini e le cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo.