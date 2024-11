Sanremo: record per la casa d’aste 'Martini', venduto un rarissimo vaso cinese per un milione e 300mila euro (Foto)

Vendita top per la casa d’aste 'Martini' a Sanremo. Il vaso cinese messo in vendita il 21 novembre, un rarissimo vaso imperiale, dinastia Qing, marchio e periodo Qianlong (1735-1796), in porcellana della famiglia rosa, decorato con la tecnica Doucai, ha trovato un nuovo proprietario per ben 1,3 milioni di euro (diritti inclusi). La stima iniziale era stata fissata in 80.000120.000 euro.

"Hanno partecipato clienti provenienti dalla Cina e da Hong Kong - ha detto il titolare della casa d’aste Cristian Martini, subito dopo l’incanto - e, ad aggiudicarsi il vaso è stato un collezionista cinese, via telefono". Una cifra da record (la più alta in Italia nel 2024) per un esemplare straordinario. A partire dalla sua storia: il vaso (adesso milionario) è stato usato per anni come semplice portaombrelli da una coppia di proprietari ignari del suo reale valore.

E perfino il suo trasporto dall’abitazione alla casa d’aste ligure, per permettere agli esperti di valutarlo dal vivo, è avvenuto in maniera del tutto singolare: in auto, privo di imballaggio, protetto dalla sola cintura di sicurezza: "Quando lo abbiamo visto siamo rimasti senza parole, sia per il metodo di trasporto che per la sua estrema bellezza" ha detto Cristian Martini prima dell’esito finale.