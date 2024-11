Un albero per i bambini: dalla ‘Casa Miracolo della Vita’ un gesto simbolico tra diritti e speranza

Ieri, in occasione della ‘Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini’, alla ‘Casa Miracolo della Vita’, insieme all’associazione ‘I Deplasticati’, è stato piantato un albero di arance. La piantumazione ha anticipato la ‘Giornata Nazionale degli Alberi’, che si celebra oggi, legando idealmente i due eventi in un gesto simbolico che guarda al futuro. L’albero è stato dedicato ai bambini nati nel 2024 grazie al sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Sanremo, un gesto che rappresenta la cura e la speranza che ogni nuova vita porta con sé.

Il 20 novembre ricorda i diritti fondamentali dell’infanzia sanciti dalla Convenzione ONU, mentre il 21 novembre celebra l’importanza degli alberi per la vita del pianeta. Unire questi due momenti in un’unica iniziativa vuole sottolineare il legame profondo tra il futuro dei bambini e quello della natura: così come gli alberi hanno bisogno di essere piantati e curati per crescere forti, anche i bambini necessitano di un ambiente sano e di valori solidi.

La piantumazione di un albero di arance è stata scelta come gesto simbolico: un albero piantato dai bambini per altri bambini, come segno di continuità e solidarietà. Questo gesto trasmette un messaggio di generosità e impegno reciproco, un’idea di seminare oggi per chi verrà domani.

L’arancio, in particolare, rappresenta il nutrimento, la crescita e la resilienza. È un albero che porta frutti generosi, un simbolo di abbondanza e speranza, che invita a pensare a un futuro ricco di opportunità per le nuove generazioni. La ‘Casa Miracolo della Vita’ e ‘I Deplasticati’ sperano che questo evento ispiri altre comunità a riflettere sull’importanza di proteggere i diritti dei bambini e del pianeta. L’albero piantato oggi è un simbolo di cura, di legame tra generazioni e di fiducia in un futuro migliore.