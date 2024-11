Sanremo, ripuliti i lampioni di via Matteotti: graffiti e adesivi rimossi per restituire decoro alla città (Foto)

Nella mattinata di ieri, i lampioni di via Matteotti a Sanremo sono stati sottoposti a un’accurata pulizia, durante la quale sono stati rimossi scritte, graffiti e adesivi che da tempo deturpavano l’aspetto dell’arteria principale della città matuziana.

L’intervento, deciso dall’amministrazione comunale in seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini, è stato condotto con l’obiettivo di ripristinare il decoro urbano in una zona frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Via Matteotti, nota per la sua vivace vita commerciale e culturale, rappresenta infatti una vetrina importante per Sanremo, e la sua manutenzione è una priorità per il Comune.

L’iniziativa fa parte di un più ampio piano di riqualificazione del centro cittadino, con interventi mirati a preservare l’ordine e il fascino delle aree pubbliche. Il sindaco Alessandro Mager ha ribadito l'importanza di mantenere la città in condizioni impeccabili, soprattutto in vista di eventi e festività che richiamano visitatori da tutta Italia e oltre.