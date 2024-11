Arte, memoria e solidarietà: Disalbatro celebra Mattia Fratini con una targa commemorativa e una mostra collettiva

L’associazione culturale Disalbatro annuncia due importanti iniziative per onorare la memoria di Mattia Fratini, giovane artista locale e insegnante della scuola primaria di Poggio scomparso lo scorso aprile.

Il prossimo 5 dicembre, alla scuola primaria di Poggio, sarà posata una targa in memoria di Fratini, realizzata da Grecolab, un laboratorio artigianale di incisioni di Sanremo, il cui proprietario, amico dell’associazione, ha generosamente donato l’opera. La cerimonia si svolgerà nello stesso luogo dove l’associazione ha già contribuito alla realizzazione di un murale.

Fino a sabato 23 novembre, sarà possibile visitare una speciale mostra collettiva presso la galleria UpArte di Badalucco, in cui le opere di Mattia Fratini sono esposte accanto a quelle di altre nove personalità artistiche locali, provenienti dal savonese e dall'imperiese, per un totale di dieci partecipazioni. La particolarità della mostra risiede nei tre temi scelti per le opere – disagio, emotività e salute mentale – che non sono stati rivelati ai visitatori, lasciando al pubblico la libertà di interpretare le creazioni artistiche, ma richiamano i messaggi che l'associazione vuole portare avanti. Il ricavato delle vendite delle stampe, delle magliette, e delle offerte sarà devoluto in beneficenza.

Tra le opere esposte, oltre ai disegni di Mattia, spicca un elemento particolarmente emozionante: il film “L’era della spada”, girato da Mattia e i suoi amici all’età di circa 11 anni. Il cortometraggio, ispirato alla trilogia de Il Signore degli Anelli, è stato realizzato a Taggia ed è diventato uno degli aspetti più apprezzati della mostra.