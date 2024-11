Alluce Valgo e Alluce Rigido: sintomi, cause e trattamenti

L'alluce valgo e l'alluce rigido sono due patologie comuni del piede che possono influire significativamente sulla qualità della vita dei pazienti. Sebbene entrambe le condizioni coinvolgano l'alluce, esse presentano caratteristiche, cause e trattamenti differenti. Comprendere queste differenze è essenziale per poter adottare la giusta terapia e prevenire complicazioni a lungo termine. Ci aiuta il Dott. Luca Avagnina, specialista in Podiatria & Podologia.

Che cos’è l’alluce valgo?

L'alluce valgo è una deformità del piede costituita dalla deviazione laterale dell'alluce verso le altre dita. Questa condizione può causare la formazione di una sporgenza ossea alla base dell'alluce, che può diventare molto dolente e infiammata causando i seguenti sintomi:

Dolore localizzato alla base dell'alluce, soprattutto durante la camminata.

Arrossamento e gonfiore nella zona colpita.

Difficoltà a indossare scarpe a causa della deformità.

Nei casi più gravi possono comparire callosità e ulcerazioni.

Che cos’è l’alluce rigido?

L'alluce rigido è invece una forma di artrosi che colpisce l'articolazione metatarso-falangea dell'alluce, causando una riduzione progressiva della mobilità con i conseguenti sintomi:

Dolore e rigidità dell'alluce, soprattutto durante il movimento.

Difficoltà a piegare l'alluce verso l'alto o verso il basso.

Gonfiore e infiammazione dell'articolazione.

Comparsa di sporgenze ossee (osteofiti) intorno all'articolazione.

Quali sono le cause?

L'alluce valgo è spesso causato da una combinazione di fattori genetici e meccanici. La predisposizione familiare gioca un ruolo importante, ma anche l'uso di calzature inadeguate, come scarpe troppo strette o con tacchi alti, può favorire lo sviluppo di questa condizione. Ulteriori fattori di rischio possono essere i seguenti:

Piedi piatti o sindromi iperpronatorie dinamiche o altre anomalie strutturali del piede.

Artriti reumatoidi e altre condizioni infiammatorie.

Traumi o lesioni al piede.

Le cause dell'alluce rigido, invece, sono spesso legate ad un trauma pregresso o ad una usura eccessiva dell'articolazione, che può essere dovuta a:

Alterazioni della camminata di tipo biomeccanico dinamiche

Piedi Valgo Pronati statico morfologici, come il piede iperpronato

Predisposizione genetica ereditaria familiare

Malattie infiammatorie come l'artrite

Lesioni o microtraumi ripetuti all'articolazione

Trattamenti per alluce valgo e alluce rigido

Il trattamento dell'alluce valgo cambia in base alla gravità della condizione.

Nelle fasi iniziali si possono adottare misure conservative come:

Uso di SPECIALI TERAPIE ORTESICHE PLANTARI FUNZIONALI > PODORTOTICI per cambiare in primis il modo di camminare, alleviando la pressione sulla zona colpita.

NON PLANTARI STATICI O GENERICI anche se fintamente fatti su misura …

Modifica del tipo di calzature adottate, optando per scarpe più ampie e comode nella parte anteriore a calzata rispettosa della morfologia podalica di ciascuno.

Esercizi di RIEDUCAZIONE Fisioterapica per potenziare e migliorare la funzionalita della muscolatura antipronatoria del piede.

Mentre nei casi più avanzati può essere necessario un intervento chirurgico per correggere la deformità e alleviare il dolore, che eseguiamo in day hospital con una semplice vite di tenuta.

Il trattamento dell'alluce rigido si concentra principalmente sul miglioramento della mobilità articolare e sulla riduzione del dolore. Le opzioni includono:

Uso di calzature con suola a punta rialzata a 15° che permettono di aumentare il movimento di dorsiflessione dell'alluce.

Applicazione di mirata Terapia Farmacologica topica prescritta individualmente dal Podiatra per ridurre il dolore e l'infiammazione.

Fisioterapia mirata a mantenere la flessibilità articolare.

Iniezioni di acidi ialuronici e/o corticosteroidi per ridurre l'infiammazione.

In caso di dolore persistente o grave limitazione funzionale, può essere consigliata dal vostro Podiatra la chirurgia, che può variare dalla cheilectomia mininvasiva (rimozione degli osteofiti) alla fusione articolare o all'impianto di una protesi articolare in chirurgia open.

Conclusioni

L'alluce valgo e l'alluce rigido, pur coinvolgendo entrambi l'alluce, rappresentano CONDIZIONI TOTALMENTE DISTINTE MA CHE POSSONO ANCHE ESSERE COESISTENTI contemporaneamente con sintomi, cause e trattamenti specificie differenti o concomitanti.

È importante una diagnosi corretta e tempestiva per adottare il trattamento più adeguato e migliorare la qualità della vita del paziente.

