Camporosso: domenica prossima uno spettacolo per riflettere con arguzia e ironia sul legame profondo tra linguaggio e violenza

Per ricordare la 'Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne', domenica prossima alle 16.30, nella Sala dei Tigli del Centro Polivalente 'G. Falcone' di Camporosso, il gruppo P.E.N.E.L.O.P.E., (Donne del Ponente per le Pari Opportunità), organizza lo spettacolo teatral-musicale 'Sono solo parole?', una proposta per riflettere con arguzia e ironia sul legame profondo tra linguaggio e violenza.

Gli interventi musicali, a tema, sono a cura del Maestro Gianni Martini e delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Interverranno l'avvocato Agata Armanetti e la scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann. L'evento è in ricordo di Delia Bonuomo che ha dedicato la sua vita alle persone fragili con attenzione particolare alle donne migranti vittime della tratta. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Camporosso con il sostegno delle associazioni Scuola di Pace, Spes e dalla Coop Liguria. Ha aderito all’evento anche la Cgil di Imperia. L'ingresso è libero.