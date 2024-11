Ospedaletti: il 7 dicembre l'inaugurazione della nuova sede dell'Accademia Musicale diretta da Roby Blasi

L’Accademia Musicale di Ospedaletti, sotto la direzione di Roby Blasi, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l’inaugurazione di una nuova sede. Sabato 7 dicembre alle 17, la scuola accoglierà studenti, famiglie e amici in Via di Pettinengo 21 per celebrare il trasferimento. Situata a pochi passi dalla precedente sede, la nuova struttura è stata scelta per offrire un ambiente più intimo e accogliente, pur mantenendo la qualità e l’ampiezza dell’offerta formativa che hanno reso celebre l’istituto.

Fondata dieci anni fa, l’Accademia ha saputo conquistare il rispetto e la fiducia della comunità, distinguendosi per essere riconosciuta dal rinomato CPM Music Institute di Milano, un ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione. Questa collaborazione consente agli studenti di seguire il percorso CPM Edu, ottenendo una certificazione ufficiale e ampiamente riconosciuta.

La scuola propone corsi completi di strumento musicale, teoria, armonia, solfeggio e musica d’insieme, con un’attenzione particolare alla qualità dell’insegnamento. Roby Blasi, forte di una laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e di numerosi studi dedicati ai BES, DSA e ADHD, offre anche un servizio di supporto ai compiti, ampliando così l’impegno dell’Accademia verso l’inclusività e l’educazione personalizzata. La sua esperienza è arricchita da un master universitario e dalla partecipazione a corsi presso l’Istituto Galton di Roma, un’autorità in ambito neuroscientifico.

L’inaugurazione sarà una festa aperta a tutta la comunità, con un ricco buffet di dolci e salati, per brindare insieme ai successi passati e futuri di questa storica istituzione. Vi aspettiamo numerosi per dare un caloroso benvenuto alla nuova sede e augurare all’Accademia un futuro altrettanto brillante.