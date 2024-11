Passione e Freschezza: Il Mare Protagonista a "L'Acciughina Cucina di Mare"

Nel cuore di Santo Stefano al Mare, il ristorante "L'Acciughina Cucina di Mare" è ormai un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria raffinata, con piatti di pesce preparati con passione e maestria. La proprietà del ristorante è da sempre impegnata a proporre un’altissima qualità nella cucina di pesce: ormai da un anno si è affidata al talento dello chef Mirko Muzzioli e della sua straordinaria squadra. Ogni piatto è pensato per valorizzare i sapori autentici del mare, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale indimenticabile, reso ancora più piacevole dall'accoglienza e professionalità del personale di sala.



Un'Esperienza Gastronomica Unica

La passione dei proprietari Andrea & Elisabetta e dello chef Mirko per la cucina di pesce si riflette in ogni dettaglio. Dall'accurata selezione delle materie prime alla presentazione finale, ogni piatto è pensato per soddisfare i palati più esigenti.

Le specialità spaziano da antipasti raffinati a primi piatti sorprendenti, fino a grigliate e crudi freschissimi, il tutto accompagnato da una selezione di vini delle migliori cantine italiane, per un perfetto abbinamento.



Cene Aziendali: Il Gusto del Natale in Un'Atmosfera Accogliente

Con l'arrivo delle festività natalizie, "L'Acciughina Cucina di Mare" è la cornice ideale per cene aziendali che combinino gusto, eleganza e convivialità.

Offriamo menu personalizzati che esaltano i sapori del mare, con la possibilità di creare un evento su misura per ogni azienda.

Una serata speciale per celebrare i successi dell’anno con colleghi e collaboratori, immersi in un’atmosfera calda e festosa.



Grande Novità: Il Giardino d'Inverno

Quest’anno il ristorante si arricchirà, a partire dalle festività Natalizie, di una nuova e suggestiva location: il Giardino d’Inverno, uno spazio esclusivo che unirà eleganza e comfort. Circondato da grandi vetrate, il Giardino d’Inverno permetterà di godere della luce naturale e della vista sulla piscina e sulla vicina pista ciclabile, creando un’atmosfera unica e rilassante.

Grazie alla sua copertura riscaldata, questo spazio sarà ideale per vivere l’esperienza di sentirsi “all’aperto” anche nei mesi più freddi.

Perfetto per cene speciali, eventi aziendali o pranzi della domenica in famiglia, il Giardino d’Inverno sarà il luogo ideale per rendere ogni occasione speciale e indimenticabile.



Menù di Natale e San Silvestro: Tradizione e Innovazione

Quest’anno, lasciati stupire dai menù di Natale e San Silvestro de "L'Acciughina Cucina di Mare", studiati per offrire un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Menù di Natale:

Un trionfo di sapori che celebra i piatti iconici delle feste rivisitati con creatività, mantenendo intatta l’autenticità.

Menù di San Silvestro:

Un’esperienza esclusiva per salutare il nuovo anno con eleganza, con piatti che si trasformano in opere d’arte culinarie.



Prenota Ora:

Non perdere la possibilità di vivere un’esperienza culinaria straordinaria durante il periodo natalizio.

Che si tratti di una cena speciale, un'occasione aziendale, di un pranzo di Natale in famiglia o ancora di una serata di San Silvestro indimenticabile, tutto il team del ristorante "L'Acciughina Cucina di Mare" è pronto a offrirti momenti speciali, con sapori unici e un servizio impeccabile.



Questi i contatti per prenotare oggi stesso il tuo tavolo o per richiedere maggiori informazioni sui menù delle feste.

Tel. 0184.1952272

info@lacciughinacucinadimare.it

www.lacciughinacucinadimare.it



Andrea, Chef Mirko e tutta la squadra de "L'Acciughina Cucina di Mare" ti aspettano per condividere la magia del mare e delle festività, in una location unica e raffinata!