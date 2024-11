Nell’Imperiese 291 nuove aperture nel 3° trimestre, saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni: +15 unità

Si mantiene su livelli positivi la demografia delle imprese nella provincia di Imperia nel terzo trimestre 2024. E’ quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Informazione economica della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere. Al 30 settembre 2024, in provincia di Imperia, sono 25.066 le imprese registrate alla Camera di Commercio e il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta positivo (+15 unità pari a un tasso di crescita dello 0,06%) e quindi in linea con l’andamento dell’ultimo decennio in cui il saldo è sempre stato caratterizzato dal segno positivo.

Segnali positivi arrivano anche dal confronto tra i dati delle iscrizioni del 3° trimestre 2024 rispetto a quelli del 3° trimestre 2023: dalle 238 nuove aperture del 3° trimestre 2023 si è infatti passati alle 291 dell’analogo periodo 2024).

Si registra invece un incremento delle cessazioni non d’ufficio, passate dalle 196 del 3° trimestre 2023 alle 276 del 3° trimestre 2024. Il confronto tra aree geografiche evidenzia come il dato relativo al tasso di crescita delle imprese dell’Imperiese riferito al 3° trimestre 2024 (0,43%) risulti inferiore rispetto a quello regionale (0,08%), del Nord Ovest (0,27%) e dell’Italia (0,26%). Dal punto di vista dei settori, si rileva una crescita delle Costruzioni (+0,61%), Commercio (+0,06%) e del comparto dei Servizi (+0,49%). Calano invece Agricoltura (-0,75%) e Industria (-0,15%).

La lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia come nell’arco del 3° trimestre 2024 le società di capitali registrano una crescita (+ 33 unità con tasso di crescita del +0,75%). Le società di persone registrano un calo di 3 unità (0,06%) e le imprese individuali un calo di 13 unità (-0,09%). 1

Di seguito la consistenza delle iscrizioni e cessazioni d’impresa nel secondo trimestre dell’anno nella provincia di Imperia suddivisa per comuni.